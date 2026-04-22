Es falso que lista oficial de las EG 2026 incluyera menores de edad como votantes: se trataba de adultos con DNI desactualizado

LO FALSO:

En la lista oficial de las EG 2026 se incluyeron niños como votantes.

LO VERDADERO:

Las fotografías de niños en las listas de electores pertenecían a ciudadanos mayores de edad que no actualizaron su DNI amarillo antes del cierre del padrón electoral, 180 días antes de realizarse las EG 2026. Pese a ello, se les permitió votar.

En redes sociales, tras las Elecciones Generales 2026, se viralizaron listas de electores con fotos de niños, lo que generó sospechas de irregularidades. Sin embargo, realmente se trataba de mayores de edad que no actualizaron su DNI amarillo y, por ende, presentaban fotografías pasadas. Esto ocurrió porque el padrón electoral cerró 180 días antes de los comicios ―el 14 de octubre de 2025― y ya no incorporó cambios posteriores. Aún así, esta situación no afectó su derecho al voto.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

Poco después de realizarse las EG 2026, en plataformas como Facebook y Threads se difundieron algunas listas de electores en las que se observaban fotos de niños, lo que llevó a usuarios a cuestionar su presencia y denunciar supuestas irregularidades.

Material video difundido en Facebook y Threads. Foto: Redes sociales

El contenido con más interacción en Facebook superó las 83.000 vistas, 1.100 reacciones, 175 comentarios y 2.600 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

En realidad, quienes aparecían en el padrón eran personas mayores de edad que no modificaron su DNI a tiempo. Por tanto, sus fotografías estaban desactualizadas.

Esto se debió a que, según el artículo 201 de la Ley Nº 32264, el padrón electoral cerró 180 días antes de las elecciones (14 de octubre de 2025). A partir de dicho momento, cualquier modificación en el documento ya no se vio reflejada, aunque la persona haya cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, acorde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), esta situación no afectó su derecho al sufragio.

Artículo 201 de la Ley 32264. Foto: Congreso de la República

Según el mismo padrón, fueron 103.827 los votantes mayores de edad que portaban fotos de cuando eran menores en su DNI. No obstante, tras las actualizaciones remitidas por Reniec a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo 33.624 de ellos renovaron su fotografía.

Data del cierre del padrón electoral para las EG 2026 Foto: Reniec

Información detallada de votantes con DNI de menor de edad al cierre del padrón electoral para las EG 2026. Foto: Reniec

Si bien los otros 70.203 ciudadanos no realizaron dicho cambio, tuvieron la posibilidad de votar presentando su DNI amarillo.

Esto, además del permiso de votar con el DNI electrónico vencido ―en cualquiera de sus versiones―, se estableció en la Resolución Jefatural N° 000039-2026/JNAC/RENIEC con la finalidad de que los ciudadanos peruanos pudieran participar en los comicios.

Resolución Jefatural N° 000039-2026/JNAC/RENIEC, que permite que ciudadanos con DNI de menor de edad puedan votar en las EG 2026. Foto: Reniec

Por lo mencionado en líneas anteriores, es falso asegurar que menores de edad votaron en las elecciones, pues solo se trataba de adultos con DNI desactualizado.

Conclusión

En síntesis, en plataformas como Facebook y Threads se compartieron listas de electores con fotos de niños en el contexto de las EG 2026, a lo que se le atribuyó un supuesto fraude. No obstante, en realidad se trataba de mayores de edad que aún no habían cambiado su DNI amarillo hasta el cierre del padrón electoral.