El inicio del 2026 llegó con una noticia inesperada para los seguidores de 'Hablando huevadas'. Durante la última función realizada en el Teatro Canout, Jorge Luna y Ricardo Mendoza sorprendieron al anunciar que el popular show dejará atrás uno de sus segmentos más conocidos, decisión tomada tras las quejas que se registraron.

El encargado de dar la primicia fue el popular 'Richavo', quien, frente al público, confirmó que esa misma noche se viviría la última edición del bloque que será retirado. Con ello, los comediantes marcan un giro importante en el formato del programa, lo cual ha generado expectativa sobre los cambios que traerá esta nueva etapa.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian radical cambio de su show 'Hablando huevadas'

Según explicó Ricardo Mendoza, desde este 2026, 'Hablando huevadas' dejará de incluir la sección 'Vidas extremas', dinámica que consistía en lanzar víveres hacia el segundo piso del teatro, entre ellos bolsas abiertas de harina. "Lamentablemente, nos han prohibido tirar harina. La gente de arriba se va a tener que quedar sin su harina", comentó entre risas.

El comediante dejó entrever que la medida responde a quejas recibidas por la producción. "Esto ha sido una determinación dado que a algunas personas, no entiendo por qué, no les gustaba", señaló con ironía en medio de la reacción de los asistentes.

"Hoy es el último día": Ricardo Mendoza sobre el final de 'Vidas extremas'

Ricardo Mendoza precisó que la decisión impactará directamente en los asistentes de la zona general, ubicada en el segundo piso, quienes eran los principales protagonistas del segmento 'Vidas extremas', pensado como una forma de interacción con ellos. "Desde el próximo año no va a haber harina ni vamos a tirar cosas para la gente de arriba; se quedaron sin cosas", señaló.

El comediante subrayó que esa función marcaría la última vez que se incluiría el bloque en el espectáculo, convirtiéndose en una fecha simbólica para el programa. "Hoy será el último día donde demos víveres", anunció, mientras Jorge Luna —quien esa misma noche reveló que le había regalado una casa a su madre— acompañaba el mensaje con gestos de humor y resignación.