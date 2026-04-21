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Espectáculos

Exfigura de 'Esto es guerra' triunfa con su granja de cuyes en el campo tras dejar la televisión: "Si supieran que 24/7 estoy sucio"

¡De los sets de televisión al campo! El exchico reality sorprendió al reinventarse con un exitoso negocio de cuyes, mostrando el lado más duro y real de su nueva vida lejos de las cámaras.

Duilio Vallebueona se orgulloso como criador de cuyes. Foto: composición LR/TikTok
Duilio Vallebueona se orgulloso como criador de cuyes. Foto: composición LR/TikTok

Lejos de las cámaras y los realities como ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, varios exchicos reality han sorprendido con giros radicales en sus vidas, como Ducelia Echevarría, Fiorella Chirichigno y Sully Sáenz. En esa lista destaca Duilio Vallebuona, quien dejó la televisión para apostar por el campo y hoy sobresale con un exitoso emprendimiento de crianza y venta de cuyes.

Desde su espacio en Mala, ubicado en Cañete, el exmodelo comparte su día a día como criador y empresario, mostrando el esfuerzo que implica su nueva vida. “Si supieran que 24/7 estoy sucio, lleno de tierra, cuidando animales y en el campo”, expresó el deportista en una de sus publicaciones en redes sociales.

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Duilio Vallebuona confiesa el duro inicio su emprendimiento de cuyes

El proyecto de Duilio Vallebuona no nació de la noche a la mañana. Según contó, comenzó con pocos recursos y muchas dificultades, pero con la determinación de salir adelante. “Así comenzamos, con pocos cuyes, pocas cuyeras, hasta un poco desordenados y fue difícil el comienzo, pero estábamos con mucha ilusión”, relató.

El exintegrante de realities reconoció que cometió errores en el proceso, incluso pérdidas económicas, pero optó por capacitarse para mejorar su negocio. “Obviamente cometí muchos errores, perdí plata, tuvimos que capacitarnos nuevamente para poder ir mejorando poco a poco y definitivamente la clave fue no rendirnos”, afirmó.

Actualmente, su granja se enfoca en la crianza de cuyes de alta calidad para su venta, además de compartir contenido educativo en redes sociales sobre alimentación, cuidado y manejo de estos animales. Incluso ha logrado comercializar en grandes cantidades, como la venta de un camión de cuyes.

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¿Qué carrera estudió Duilio Vallebuona y a qué se dedica?

Antes de dedicarse por completo a su emprendimiento, Duilio Vallebuona tuvo una destacada trayectoria académica y deportiva. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, logro que compartió con orgullo en sus redes sociales.

Además, representó al Perú en certámenes internacionales como el Mister Internacional 2019, realizado en Filipinas, donde logró posicionarse entre los 15 hombres más atractivos del mundo. Paralelamente, desarrolló su carrera como tenista profesional, incluso participando en la Copa Davis y coronándose campeón en la segunda edición del Torneo Nacional de Primera Categoría en 2026.

Hoy, Vallebuona combina su faceta empresarial con su pasión por el deporte y la creación de contenido digital. También mantiene un huerto donde cultiva hierbas y cría otros animales, consolidando un estilo de vida enfocado en la autosostenibilidad. “Aprendí a ser constante, aprendí a ser disciplinado… al final no es suerte, sino disciplina y constancia”, reflexionó.

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