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Política

JNE responsabiliza al ONPE por retraso en conteo de votos: pide que le entreguen 30 mil actas observadas

El Jurado Nacional de Elecciones señaló que en varias ocasiones ha reiterado el pedido a la ONPE para el envío de las actas observadas. Sin embargo, los JEE no han recibido respuesta.

JNE solicita el envío de actas observadas a la ONPE.
JNE solicita el envío de actas observadas a la ONPE. | Composición/LR

El JNE responsabilizó a la ONPE por el retraso en el conteo de votos, pese a que en reiteradas ocasiones han solicitado que se le remitan cerca de 30.000 actas observadas de las elecciones 2026.

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