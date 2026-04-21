JNE responsabiliza al ONPE por retraso en conteo de votos: pide que le entreguen 30 mil actas observadas
El Jurado Nacional de Elecciones señaló que en varias ocasiones ha reiterado el pedido a la ONPE para el envío de las actas observadas. Sin embargo, los JEE no han recibido respuesta.
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JNE solicita el envío de actas observadas a la ONPE. | Composición/LR
El JNE responsabilizó a la ONPE por el retraso en el conteo de votos, pese a que en reiteradas ocasiones han solicitado que se le remitan cerca de 30.000 actas observadas de las elecciones 2026.