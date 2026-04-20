Universitario - Deportivo Garcilaso: fecha, hora y canal para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario y Deportivo Garcilaso jugarán este miércoles 22 de abril en el Monumental. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario y Deportivo Garcilaso jugarán este miércoles 22 de abril en el Monumental. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario no la pasa bien. Los cremas necesitan una victoria si quieren mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura. La ‘U’ ha perdido terreno en el campeonato, sobre todo tras su última caída por 2-1 ante Melgar. Por el momento, los de Ate no tienen entrenador tras la salida de Javier Rabanal.

Por el lado de Deportivo Garcilaso, se encuentra en el puesto 15 de la tabla con 10 puntos. Los cusqueños perdieron su último partido 2-1 ante Sport Huancayo. Sumado a ello, tienen apenas cuatro triunfos en la presente temporada, ambas victorias las obtuvieron jugando de local.

¿Cuándo juegan Universitario - Deportivo Garcilaso?

Limeños y cusqueños se enfrentan este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juegan Universitario - Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso iniciará a las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario - Deportivo Garcilaso?

La transmisión por TV de este enfrentamiento, al igual que todos los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Universitario - Deportivo Garcilaso online?

Para seguir este duelo vía streaming, podrás hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto para que no te pierdas ninguna incidencia de este cotejo.

Últimos enfrentamientos Universitario - Deportivo Garcilaso

Así terminaron los cruces más recientes entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso en el campeonato peruano. Los cremas registran dos victorias ante los cusqueños.

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso | 7.11.25

Deportivo Garcilaso 0- 1 Universitario | 6.07.25

| 6.07.25 Universitario 3 -1 Deportivo Garcilaso | 16.08.24

-1 Deportivo Garcilaso | 16.08.24 Deportivo Garcilaso 2-2 Universitario | 8.03.24

Universitario 1-1 Deportivo Garcilaso | 19.08.23.

Últimos partidos de Universitario

Estos fueron los últimos cinco encuentros que disputó Universitario, teniendo en cuenta el campeonato local y Copa Libertadores.

Melgar 2 -1 Universitario | 19.04.26

-1 Universitario | 19.04.26 Universitario 0- 2 Coquimbo | 14.04.26

| 14.04.26 Tolima 0-0 Universitario | 7.04.26

Universitario 1 -0 Alianza Lima | 4.04.26

-0 Alianza Lima | 4.04.26 Comerciantes Unidos 0-0 Universitario | 21.03.26.

Últimos partidos de Deportivo Garcilaso

El conjunto cusqueño viene teniendo una campaña de altibajos, sumando solo dos triunfos en la presente temporada.