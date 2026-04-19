HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Blanquiazules y 'santas' se enfrentan en el partido de vuelta por las finales de la Liga Peruana de Vóley. ¿Cuándo se juega el segundo duelo entre Alianza Lima y San Martín?

San Martín le ganó por primera vez a Alianza Lima en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley
San Martín le ganó por primera vez a Alianza Lima en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima cayó en la final de ida por la Liga Peruana de Vóley La San Martín venció a las blanquiazules de manera contundente por 3-0. El equipo de Facundo Morando tendrá que ganar el partido de vuelta para forzar un extra game y así definir al campeón de esta temporada el campeonato.

Las blanquiazules llegaron a esta etapa tras superar a Géminis, mientras que la San Martín tuvo que superar a Universitario en tres partidos. Tras la caída en la primera final, las íntimas están obligadas a ganar el segundo duelo para seguir en la lucha por el tricampeonato.

PUEDES VER: DT de Cusco FC y su dura autocrítica tras humillante 8-0 ante Alianza Lima: “Tenemos vergüenza deportiva”

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El duelo de vuelta por las finales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs San Martín?

El horario del partido de vuelta entre Alianza Lima y San Martín está programado para iniciar a las 5.00 p. m.

PUEDES VER: Aixa Vigil sobre enfrentarse a Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley: "Es un capítulo que ya cerré"

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión por TV de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley están a cargo de Latina, canal 2 en territorio peruano. De igual forma, podrá verse a través de la página web de la misma señal.

Alianza Lima vs San Martín: últimos enfrentamientos

  • Alianza Lima 0-3 San Martín | 19.04.26
  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26
  • Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26
  • San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26
  • Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25
Notas relacionadas
¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Aixa Vigil sobre enfrentarse a Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley: "Es un capítulo que ya cerré"

Aixa Vigil sobre enfrentarse a Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley: "Es un capítulo que ya cerré"

LEER MÁS
Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima y el legado que quiere dejar: "Me gustaría que me recuerden como una persona que trabajó"

Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima y el legado que quiere dejar: "Me gustaría que me recuerden como una persona que trabajó"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y se aleja de la lucha por el Torneo Apertura 2026

Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y se aleja de la lucha por el Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

LEER MÁS
¡Goleada blanquiazul! Alianza Lima aplastó 8-0 a Cusco FC en Matute y se ubica como líder del Torneo Apertura 2026

¡Goleada blanquiazul! Alianza Lima aplastó 8-0 a Cusco FC en Matute y se ubica como líder del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Miguel Trauco debutó con Sport Boys y fue expulsado tras pelea con jugador de Sullana

Miguel Trauco debutó con Sport Boys y fue expulsado tras pelea con jugador de Sullana

LEER MÁS
Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima y el legado que quiere dejar: "Me gustaría que me recuerden como una persona que trabajó"

Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima y el legado que quiere dejar: "Me gustaría que me recuerden como una persona que trabajó"

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

Deportes

Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y se aleja de la lucha por el Torneo Apertura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

266 actas de votación presidencial aún no ingresan al sistema de la ONPE: 121 son de Lima y 83 del extranjero

Ahora Nación rechaza narrativa de supuesto fraude: "Buscan desconocer el voto mayoritario del pueblo"

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: JEE resolvió más de 2.000 actas observadas en la elección presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025