San Martín le ganó por primera vez a Alianza Lima en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley

San Martín le ganó por primera vez a Alianza Lima en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima cayó en la final de ida por la Liga Peruana de Vóley La San Martín venció a las blanquiazules de manera contundente por 3-0. El equipo de Facundo Morando tendrá que ganar el partido de vuelta para forzar un extra game y así definir al campeón de esta temporada el campeonato.

Las blanquiazules llegaron a esta etapa tras superar a Géminis, mientras que la San Martín tuvo que superar a Universitario en tres partidos. Tras la caída en la primera final, las íntimas están obligadas a ganar el segundo duelo para seguir en la lucha por el tricampeonato.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El duelo de vuelta por las finales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs San Martín?

El horario del partido de vuelta entre Alianza Lima y San Martín está programado para iniciar a las 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión por TV de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley están a cargo de Latina, canal 2 en territorio peruano. De igual forma, podrá verse a través de la página web de la misma señal.

Alianza Lima vs San Martín: últimos enfrentamientos