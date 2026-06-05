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Cayó Rodo, presunto asesino de un agente de seguridad atacado en SMP

Rodolfo Trelles Avecedo , presunto integrante de la banda criminal 'Los del Cierre', tenía una orden de detención preliminar por el crimen de Pedro Mamani Ricaldi, quien fue victimado por tratar de evitar el robo de S/90.000 perteneciente a una empresa de transporte.

Rodo, presunto asesino de un agente de seguridad cayó en San Martín de Porres.
Rodo, presunto asesino de un agente de seguridad cayó en San Martín de Porres.
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El 9 de marzo fue asesinado el agente de seguridad Pedro Luis Mamani Ricalde (56), cuando custodiaba una fuerte suma de dinero perteneciente a una empresa de transportes. Este miércoles, la Policía capturó a uno de los presuntos implicados en ese crimen ocurrido en San Martín de Porres.

Se trata de Rodolfo Jordan Trelles Avecedo, un hombre de 33 años conocido como Rodo, presunto integrante de la banda criminal 'Los del Cierre', dedicada a cometer delitos contra el patrimonio, sicariato, entre otros ilícitos penales.

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Alias Rodo tenía una orden de detención preliminar por siete días, al encontrarse comprendido en el delito de robo agravado de S/90.000 con subsecuente homicidio calificado de Pedro Luis Mamani Ricalde (56), quien se desempeñaba como agente de seguridad de la empresa de transporte público LIPETSA.

PUEDES VER: Piura: Caen sospechosos del asesinato del alcalde Víctor Febre

La orden de detención preliminar, recaída en el expediente N.° 02145-2026-1-0901-JR-PE-13, emitida por el 3.er Juzgado de Investigación Preparatoria, fue ejecutada a las 12.30, en inmediaciones de la asociación de vivienda Miguel Grau, en San Martín de Porres.

Rodo registra antecedentes policiales por tenencia ilegal de arma de fuego. La intervención fue ejecutada por personal policial de la División de Homicidios de la Dirincri como resultado de las acciones de inteligencia operativa, la ubicación, el seguimiento y demás actos de investigación desarrollados en el marco de las diligencias orientadas al esclarecimiento del hecho criminal.

Asimismo, dicha intervención guarda relación con la detención policial ejecutada el 6 de mayo contra Cristopher Erik Pineda Astete (50), (a) Orejas o Gato, y Arturo Ávila Flores (47), (a) Jalador, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los sanguinarios de Sarita'.

Ellos también estarían implicados en los hechos materia de investigación, lo que permite fortalecer la línea investigativa respecto de la identificación, ubicación y captura de los demás presuntos autores y partícipes del ilícito penal.

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