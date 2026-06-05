¿Cada cuántos años deberías cambiar tu celular? Expertos explican cómo la batería define su duración

La UE exige a los fabricantes que las baterías mantengan al menos el 80 % de su capacidad tras varios ciclos y que sean reemplazables, buscando combatir la obsolescencia. | Ilustración con IA/ChatGPT

La UE exige a los fabricantes que las baterías mantengan al menos el 80 % de su capacidad tras varios ciclos y que sean reemplazables, buscando combatir la obsolescencia. | Ilustración con IA/ChatGPT

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La vida útil de un teléfono móvil es un tema crucial que impacta tanto la economía del consumidor como el entorno ambiental. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, los dispositivos actuales pueden mantenerse útiles por más años que el ciclo de renovación habitual con un cuidado óptimo y soporte técnico continuo.

El foco de atención se concentra en las baterías de litio, al ser el componente con mayor tasa de fallos en estos equipos. Diversos especialistas coinciden en que analizar el desgaste de esta pieza y los elementos que reducen el rendimiento general resulta fundamental antes de adquirir un modelo nuevo.

¿Cuándo es el momento ideal para renovar tu dispositivo móvil?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sostiene que un teléfono móvil bien cuidado puede durar alrededor de cinco años, siempre que su batería y sistemas sigan operativos y se actualicen con regularidad. Este cálculo responde directamente a la degradación inevitable que sufren los componentes de iones de litio con el paso del tiempo y el uso continuo.

La vida útil de los terminales disminuye con cada ciclo de carga y descarga, un proceso químico que reduce la autonomía general de la fuente de energía. Como consecuencia de este desgaste, los usuarios necesitan conectar el aparato a la corriente con mayor frecuencia, hecho que perjudica notablemente el rendimiento percibido del equipo.

Para combatir la obsolescencia, la Unión Europea exige a los fabricantes que las baterías mantengan al menos el 80% de su capacidad inicial tras cientos de ciclos de carga, además de garantizar que sean reemplazables. Esta normativa de ecodiseño también obliga a ofrecer actualizaciones de software por un periodo mínimo, lo cual extiende la durabilidad real del dispositivo.

¿Cómo alargar la vida útil de tu celular antes de comprar uno nuevo?

Evaluar la reparación de componentes clave, como la batería o la pantalla, representa una alternativa sostenible y económica frente a la adquisición de un dispositivo nuevo. El reemplazo de celdas degradadas por unidades recientes extiende de forma significativa la operatividad del teléfono, lo cual evita la renovación anticipada de todo el equipo.

Factores externos como el soporte continuo de actualizaciones, la calidad de los materiales y un diseño apto para reparaciones influyen de manera directa en el rendimiento prolongado de un celular. Los expertos subrayan que elegir modelos con estas características retrasa la compra de otro aparato, un hábito que disminuye el impacto económico y ambiental de los reemplazos frecuentes.