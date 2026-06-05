HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional
Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional     Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional     Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional     
Cine y series

Asesinan a actor de ‘Jumanji’ y ‘Top Gun’: su hijastro es el principal sospechoso

El actor James Handy perdió la vida en el hospital tras ser atacado con un arma blanca en su propia vivienda.

Experimentado actor tenía 81 años y participó en importantes series y películas. Foto: Instagram.
Experimentado actor tenía 81 años y participó en importantes series y películas. Foto: Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

El actor James Handy, recordado por su participación en producciones como 'Top Gun: Maverick' y 'Jumanji', murió a los 81 años tras ser atacado con un arma blanca en su vivienda ubicada en Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por la revista People.

Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la actual pareja sentimental del intérprete. Según el citado medio, fue el propio hombre quien se comunicó con las autoridades para reportar lo ocurrido. Durante la llamada, habría manifestado: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

Tras acudir al lugar, los agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy tendido e inconsciente en el jardín delantero de la residencia. Además, constataron que presentaba una herida de arma blanca en el pecho.

PUEDES VER: Muere estrella de ‘Emily en París’ de Netflix tras enfrentar una complicada enfermedad a los 69 años

lr.pe

James Handy falleció en el hospital

Tras el ataque, James Handy fue auxiliado por los equipos de emergencia y trasladado de inmediato a un centro médico cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el actor fue declarado muerto poco después de su ingreso, según informó la revista People.

De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor residía en la misma vivienda que el intérprete. Actualmente, enfrenta cargos por asesinato y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. La justicia estableció una fianza de US$2 millones para el acusado.

A lo largo de su carrera, Handy construyó una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento, con participación en numerosas producciones de cine y televisión. Además de sus apariciones en 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick', formó parte de reconocidas series como 'NYPD Blue', 'Criminal Minds', 'Beverly Hills, 90210' y 'Law & Order', entre otros proyectos que marcaron su extensa carrera artística.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras luchar por su vida en centro de salud

Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras luchar por su vida en centro de salud

LEER MÁS
Muere estrella de ‘Emily en París’ de Netflix tras enfrentar una complicada enfermedad a los 69 años

Muere estrella de ‘Emily en París’ de Netflix tras enfrentar una complicada enfermedad a los 69 años

LEER MÁS
Muere histórico integrante de Pink Floyd a los 83 años: David Gilmour lo anunció en redes sociales

Muere histórico integrante de Pink Floyd a los 83 años: David Gilmour lo anunció en redes sociales

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Anthony Head, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’ a los 72 años

Muere Anthony Head, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’ a los 72 años

LEER MÁS
‘El señor de los cielos 9’ capítulo 80 COMPLETO por Telemundo: horario, canal y dónde ver

‘El señor de los cielos 9’ capítulo 80 COMPLETO por Telemundo: horario, canal y dónde ver

LEER MÁS
'La era de hielo 6' confirmada: todo lo que sabe sobre la nueva película de la icónica franquicia

'La era de hielo 6' confirmada: todo lo que sabe sobre la nueva película de la icónica franquicia

LEER MÁS
Estrenos de cine peruano en enero 2026: lista de películas y fechas de estreno

Estrenos de cine peruano en enero 2026: lista de películas y fechas de estreno

LEER MÁS
¿Scary Movie 6 tiene escenas post créditos? Todo lo que debes saber sobre la película

¿Scary Movie 6 tiene escenas post créditos? Todo lo que debes saber sobre la película

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025