Asesinan a actor de ‘Jumanji’ y ‘Top Gun’: su hijastro es el principal sospechoso

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El actor James Handy, recordado por su participación en producciones como 'Top Gun: Maverick' y 'Jumanji', murió a los 81 años tras ser atacado con un arma blanca en su vivienda ubicada en Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por la revista People.

Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la actual pareja sentimental del intérprete. Según el citado medio, fue el propio hombre quien se comunicó con las autoridades para reportar lo ocurrido. Durante la llamada, habría manifestado: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

Tras acudir al lugar, los agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy tendido e inconsciente en el jardín delantero de la residencia. Además, constataron que presentaba una herida de arma blanca en el pecho.

James Handy falleció en el hospital

Tras el ataque, James Handy fue auxiliado por los equipos de emergencia y trasladado de inmediato a un centro médico cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el actor fue declarado muerto poco después de su ingreso, según informó la revista People.

De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor residía en la misma vivienda que el intérprete. Actualmente, enfrenta cargos por asesinato y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. La justicia estableció una fianza de US$2 millones para el acusado.

A lo largo de su carrera, Handy construyó una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento, con participación en numerosas producciones de cine y televisión. Además de sus apariciones en 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick', formó parte de reconocidas series como 'NYPD Blue', 'Criminal Minds', 'Beverly Hills, 90210' y 'Law & Order', entre otros proyectos que marcaron su extensa carrera artística.