Padre se convierte en héroe al rescatar a su hijo en medio de voraz incendio en el Rímac: "Me guie por su voz"

Aunque no hay víctimas mortales, la familia sufrió pérdidas significativas en sus pertenencias y se encuentra en albergues temporales esperando ayuda tras el siniestro. | Foto: TV Perú/Composición LR

Aunque no hay víctimas mortales, la familia sufrió pérdidas significativas en sus pertenencias y se encuentra en albergues temporales esperando ayuda tras el siniestro. | Foto: TV Perú/Composición LR

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Un incendio registrado en una vivienda de la urbanización Los Manzanos, en Las Tapadas, distrito del Rímac, estuvo a punto de terminar en tragedia luego de que un menor quedara atrapado entre el humo y las llamas. El siniestro se produjo en un departamento ubicado en el quinto piso de un inmueble y obligó a una desesperada intervención de su padre para ponerlo a salvo.

En medio de la emergencia, el niño buscó refugio debajo de una cama mientras el fuego avanzaba por la habitación. Ante la escasa visibilidad generada por el humo, su padre, identificado como Janny Javier, ingresó a la vivienda y logró ubicarlo al guiarse únicamente por su voz.

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Padre logró rescatar a su hijo atrapado bajo una cama durante el incendio

Según relató el propio padre a TV Perú, el menor permanecía escondido debajo de la cama mientras las llamas ya alcanzaban parte del colchón. "Cuando pasé, lo llamé: 'Matías'. Él me respondió: 'Ayúdeme'. Entonces lo agarré y salí corriendo con él. Solo me guie por la voz, todo estaba nublado, no se veía nada", contó.

Janny Javier presume que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito. Aunque el menor logró ser rescatado a tiempo y no se reportaron víctimas mortales, la familia perdió gran parte de sus pertenencias a causa del fuego.

Actualmente, los afectados permanecen en espacios temporales mientras esperan apoyo para recuperarse de los daños ocasionados por el siniestro, que consumió gran parte de la vivienda.