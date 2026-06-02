Luciana Fuster se conmueve al inaugurar su academia de modelaje y agradece el apoyo recibido: "No estoy sola"

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Luciana Fuster continúa ampliando su carrera profesional. A sus 27 años, la exMiss Grand International inauguró oficialmente su primera academia de modelaje en Lima, un proyecto que marca una nueva etapa en su trayectoria luego de su comentada participación en el casting de Victoria's Secret. Durante la ceremonia de apertura, la modelo no pudo ocultar su emoción y dedicó sentidas palabras a las personas que la acompañaron en este nuevo desafío empresarial.

La inauguración se realizó el pasado 1 de junio y contó con la presencia de familiares, amigos y colaboradores cercanos. En uno de los videos compartidos en sus redes sociales, la exchica reality agradeció el respaldo recibido y destacó que este logro no es únicamente suyo. "Quiero agradecerles de verdad, de todo corazón por acompañarnos en este sueño, y digo acompañarnos, porque no estoy sola", expresó.

Luciana Fuster presenta su academia y agradece a su socio

La nueva escuela lleva por nombre 'Luciana Fuster Academy', un espacio enfocado en la formación de nuevos talentos y cuyo lema es: "Donde la pasión y la disciplina se convierten en legado". La influencer y reina de belleza compartió diversos momentos de la inauguración a través de su cuenta de Instagram, en la que también replicó los mensajes de felicitación enviados por sus seguidores y personas cercanas.

Durante su discurso, la modelo aprovechó para reconocer el trabajo de su socio Leopoldo Osio, quien la acompañó en la creación de este emprendimiento. "Estoy acompañada de todos ustedes y sobre todo de mi socio, mi querido doctor Polo", manifestó la modelo ante los asistentes.

Asimismo, destacó que detrás de la academia existe un trabajo de varios meses y mucho esfuerzo compartido. "Este sueño no es solamente mío, sino tuyo. Así que tenemos meses poniéndole todo el corazón, poniéndole todas las ganas", señaló.

La apertura de la academia representa uno de los retos más importantes en la carrera de Luciana Fuster, quien busca trasladar su experiencia en el modelaje y los certámenes de belleza a las nuevas generaciones. Según las redes sociales oficiales de la escuela, las clases comenzarán el próximo 15 de junio, fecha en la que los primeros estudiantes iniciarán su formación bajo la metodología propuesta por la empresaria y modelo peruana.