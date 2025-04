El actor Joaquín Escobar, recordado por interpretar a ‘Yoni’ en la exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio', sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su paso por la producción de América Televisión. Durante su participación en el pódcast 'Confidencial', el artista contó que una actriz del elenco se burlaba de su voz, una experiencia que más tarde lo hizo reflexionar.

Durante la entrevista, Escobar compartió algunas de las dificultades que enfrentó al intentar abrirse camino en el medio artístico. A pesar de haber formado parte de varias ficciones populares en el país, el actor reconoció que no tuvo un camino fácil y confesó los retos personales y profesionales que atravesó en esa etapa de su carrera.

Joaquín Escobar expone burlas de una actriz de 'Al fondo hay sitio'

En su intervención en el pódcast 'Confidencial', el actor Joaquín Escobar abrió su corazón al hablar sobre cómo maneja las críticas, tanto positivas como negativas. El recordado 'Yoni' compartió una experiencia incómoda vivida durante su paso por 'Al fondo hay sitio', donde una actriz, sin revelar su nombre, se burlaba constantemente de su voz.

"No quiero ser polémico, pero cuando estaba en ‘Al fondo hay sitio’, había una actriz que a mí me fastidiaba muchísimo con mi voz", recordó Escobar. El actor contó que, con el tiempo, los olvidó: "Me ponía mil apodos, pero no era desde la risa, sino era desde la burla y yo me olvidé después esos comentarios", agregó.

Joaquín Escobar ignoró las críticas y encontró el éxito

A pesar de los comentarios despectivos de aquella actriz, Joaquín Escobar destacó que no permitió que las burlas lo afectaran, ya que su enfoque siempre estuvo en su trabajo. Esto, a largo plazo, lo llevó a encontrar su pasión por la locución comercial, una carrera que le abrió muchas puertas laborales. "Hace tres años me recordé que soy locutor comercial y creo que si me hubiera enfocado en esos comentarios (...) hoy en día no podría decir cosas de las que me siento orgulloso", confesó el actor.

El éxito de Joaquín Escobar en la locución no solo se limitó al ámbito local, ya que ha trabajado para importantes mercados internacionales. "He locutado para México también, estoy en constante actividad locutando. Y si yo me hubiese enfocado en ese comentario desafortunado de la voz, pude haberme quedado ahí", señaló. Actualmente, el actor se muestra orgulloso de su carrera, demostrando que, al final, lo más importante es no dejarse llevar por las críticas.