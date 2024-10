La actriz Gina Yangali y el youtuber Hugo Lezama, más conocido como ‘Cinesmero’, se han visto envueltos en una nueva polémica de las redes sociales, a raíz de un incidente que ocurrió en el ‘Ouketonazo’, una fiesta que organizó Carlos Orozco y a la que asistieron diversas personalidades del internet y del espectáculo local.



¿Qué pasó entre Gina Yangali y ‘Cinesmero’?



Hugo Lezama, más conocido como ‘Cinesmero’, contó que luego de que le dieran a entender que Gina Yangali estaba interesada en él, se animó a dar el primer paso y la invitó a bailar una salsa, sin imaginar que lo iban a rechazar. “Me recibieron con un ‘no’”, manifestó en su programa.

Lo peor vino después, cuando el youtuber preguntó a su compañero ‘¿comadres feas te han dicho que no?’, lo que generó reacciones diversas. “¿Gina a la fuerza tenía que aceptar a bailar con este tipo Cinesmero? Increíble que no entienda lo que es el consentimiento”, “Hombres que no manejan bien el rechazo” y “No superó el ‘no’, ahora le dice fea ... Clásica de resentido. Gina Yangali es muy linda; fueron algunos de los comentarios de TikTok.



Gina Yangali recibió ‘hate’ por no bailar con ‘Cinesmero’



Gina Yangali, quien participó en ‘De vuelta al barrio’, no se quedó callada. Según dijo, ella quería dejar el tema atrás, pero al ver que la polémica crecía, utilizó sus redes sociales para dar su descargo.



En una de sus stories de Instagram, la joven artista sostuvo que empezó a recibir mucho ‘hate’ por rechazar a ‘Cinesmero’. “Chicos, no acepté un baile a un desconocido por motivos ‘x’. No es no, punto”, apuntó.

Gina Yangali aseguró que fue un 'golpe bajo' lo que hizo Cinesmero. Foto: Facebook/Gina Yangali

Además, aclaró que negarse a bailar con Hugo no fue por un tema de discriminación. “Mi intención no fue hacerle un desplante ni humillarlo. No tiene nada que ver con su físico ni con quién es”, añadió, sin descartar que, a futuro, pueda concretarse esa invitación. “Cuando quiera, nos conocemos, seguramente estaré de mejor ánimo y le aceptaré el baile”.



Gina Yangali responde a ‘Cinesmero’



Pero todo cambió. Luego de escuchar las declaraciones de ‘Cinesmero’, Gina Yangali mencionó que el youtuber dio a entender a su comunidad que ‘una fea lo había choteado’. “No lo dice directamente, pero no es nuevo manejando redes. Fue una indirecta bastante clara. Me expuso como tema del momento, si era bonita o fea. Me pareció bajo, no me parece que en el 2024 deba pasar que, de repente, si una chica te dice que ‘no’, debemos opinar sobre su físico”, se preguntó.

En otro de sus videos, Yangali sostuvo que le responde a Hugo porque siente que tiene una responsabilidad social como figura pública. “A mí no me gusta ver esto en ninguna circunstancia, que porque una chica dijo que no, se le sataniza, se habla de su cuerpo”.



Finalmente, Gina indicó que es importante abordar ese tipo de situaciones. “Si ellos lo utilizan como una ofensa, hay que revisar los valores. Hay que asumir con responsabilidad las cosas que se dicen en redes y también utilizar los espacios para defenderse (...) Si lo hablo, me parece necesario tocar el tema, hacer notar que no hay que quedarnos callada cuando algo no nos parece. Es algo que venimos luchando como género”, concluyó.

Gina Yangali reclama a Hugo Lezama (Cinesmero)