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Milett Figueroa aclara su relación con pastor Dante Gebel tras terminar con Marcelo Tinelli: "No tengo nada que ocultar"

Tras su ruptura con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa fue vinculada con el pastor argentino Dante Gebel, desatando dudas sobre su vida sentimental.

Milett Figueroa descartó cualquier relación con Dante Gebel. Foto: composición LR/Willax/Instagram
Milett Figueroa descartó cualquier relación con Dante Gebel. Foto: composición LR/Willax/Instagram

Tras su regreso al Perú luego de tres años en Argentina, Milett Figueroa aprovechó su paso por distintos programas para aclarar su situación sentimental tras su mediática ruptura con Marcelo Tinelli. En medio de rumores que la vinculaban con el pastor Dante Gebel, la modelo fue tajante al negar cualquier tipo de vínculo sentimental con el conferencista argentino.

La también actriz, quien regresó al país para la grabación de la película ‘La gran sangre’, respondió directamente a las especulaciones surgidas en medios argentinos. “No tengo nada que ocultar… No voy a estar desmintiendo cada cosa que vayan a decir porque la verdad es bien aburrido y agota”, señaló.

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Milett Figueroa rechaza vínculo con el pastor Dante Gebel tras rumores en Argentina

La modelo de 33 años se presentó en el programa conducido por Aldo Miyashiro, en el que fue consultada directamente por los rumores de una posible relación con el pastor argentino de 57 años. “Has dicho públicamente que estás soltera. Al día siguiente dijeron que no, que estás con un conferencista argentino”, le mencionó el popular ‘Chino’.

Por su parte, la recordada actriz de ‘Eres mi sangre’ respondió sin rodeos reafirmando su soltería. Además, explicó que no siente la necesidad de iniciar una relación constantemente. “Yo estuve ocho años soltera antes de estar en la relación que todo el mundo ya conoce. No tengo necesidad de estar con un hombre 24/7”, comentó. Asimismo, la exchica reality cuestionó la forma en que algunos medios manejan la información. “Entiendo el trabajo de la prensa, pero un poquito más de responsabilidad al informar, porque también meten a terceros que tienen familia”, sostuvo.

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¿Quién es Dante Gebel, el pastor vinculado con Milett Figueroa?

Dante Gebel es una figura reconocida en Argentina por su trayectoria como predicador y conferencista. El comunicador está casado y tiene cuatro hijos. Además, ha logrado consolidarse como un referente dentro del ámbito evangélico, con una amplia presencia en medios y escenarios internacionales.

Entre sus proyectos más destacados figura el programa ‘La divina noche de Dante’, un ‘night show’ grabado en Los Ángeles que combina entrevistas, humor y reflexión. También ha conducido espacios como ‘Dante Gebel Live’ y giras de conferencias como ‘Presidante Tour’, con las que ha llenado recintos en distintos países.

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