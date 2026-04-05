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Milett Figueroa sorprende al anunciar que será parte de la película 'La gran sangre' y revela detalles de su personaje: "Que se cuiden los malditos"

Milett Figueroa se suma al elenco de ‘La gran sangre: Ojo por ojo’ y adelanta detalles de su personaje, en una película que marca el regreso de la icónica saga de acción peruana.

Milett Figueroa sorprendió con su anuncio en redes y de inmediato recibió grandes halagos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Milett Figueroa sorprendió con su anuncio en redes y de inmediato recibió grandes halagos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Milett Figueroa vuelve a captar la atención del público tras confirmar su incorporación a la película 'La gran sangre: Ojo por ojo', uno de los proyectos más esperados del cine nacional. La actriz y modelo hizo el anuncio luego de su reciente estadía en Argentina, marcando así su retorno a la escena profesional en Perú con una producción de alto perfil.

El ingreso de Milett Figueroa a la cinta peruana no solo refuerza el atractivo del elenco, sino que también introduce un nuevo personaje clave dentro de la trama. A través de sus redes sociales, la artista compartió un video donde muestra el guion y deja entrever el tono de acción que definirá esta nueva entrega, despertando expectativa entre los seguidores de la franquicia.

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Milett Figueroa anuncia que actuará en 'La gran sangre'

La propia Milett Figueroa fue la encargada de revelar su participación en la cinta mediante un clip en el que aparece sosteniendo el libreto de 'La gran sangre: Ojo por ojo'. En el material audiovisual, se observa un sobre negro con el distintivo de la franquicia, dentro del cual se confirma que interpretará a la “enfermera María”.

Este personaje estaría directamente vinculado con el eje central de la historia, aportando una nueva dimensión al universo narrativo. El mensaje que acompaña su convocatoria refuerza el tono del filme: “Enfermera María has sido convocada para esta nueva misión (…) La gran sangre. Que se cuiden los malditos”, una frase que anticipa una trama cargada de tensión y acción.

La producción, a cargo de Tondero y Capitán Pérez Producciones, apuesta por recuperar la esencia de 'La gran sangre', una de las historias más populares de la televisión peruana. En ese contexto, el elenco original regresa con figuras como Aldo Miyashiro (Tony Blades), Carlos Alcántara (Dragón), Pietro Sibille (Mandril) y Lucho Cáceres (Cobra), consolidando una propuesta que combina nostalgia y renovación.

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Primer avance de la película 'La gran sangre'

Las primeras imágenes difundidas de 'La gran sangre' muestran a los protagonistas enfrentando una Lima marcada por el avance del crimen organizado. En el adelanto, Tony Blades, Mandril y Dragón aparecen saliendo de prisión, en un entorno donde la violencia urbana y la inseguridad han transformado la vida cotidiana.

Uno de los momentos clave del avance presenta a Cobra esperando a los personajes a la salida del penal, lo que desencadena el reencuentro del grupo. Esta escena marca el inicio de una nueva misión, en la que los protagonistas retoman su promesa de intervenir cuando las instituciones no logran frenar delitos como la extorsión y el sicariato.

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