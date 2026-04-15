Milett Figueroa desmiente la relación en redes sociales, pidiendo responsabilidad en la información y se muestra firme ante los rumores. | Foto: captura Willax

Milett Figueroa desmiente la relación en redes sociales, pidiendo responsabilidad en la información y se muestra firme ante los rumores. | Foto: captura Willax

Milett Figueroa volvió a generar titulares en los medios peruanos y argentinos tras confirmar el fin de su relación con Marcelo Tinelli, después de dos años de idas y vueltas. La modelo peruana aseguró que ella decidió poner fin a su romance y pidió respeto por su situación personal. Desde entonces, varios empezaron a especular sobre los motivos de la ruptura, como el periodista Mati Vázquez.

En conversación con Magaly Medina, el argentino Mati Vázquez aseguró que tiene fuentes que indican que Milett Figueroa estaría en salidas con el pastor y conferencista Dante Gebel. “Esto es algo exclusivo”, dijo el periodista la noche del 14 de abril.

“Tengo información exclusiva de lo que estaría pasando hoy en el corazón de Milett, porque estuve averiguando información delicada sobre el supuesto nuevo amor entre comillas que apareció en la vida de Milett. Acá empezó a correr el nombre Dante Gebel, es argentino, es una persona muy reconocida porque es un pastor que llena teatros, muy fuerte mediáticamente (...) Empezó a correr el rumor de que algo habría generado en Milett”, comentó Vázquez.

Milett Figueroa niega romance con Dante Gebel

Luego de que las declaraciones de Mati Vázquez tuvieran eco en nuestro país, la modelo peruana salió rápidamente a desmentir lo dicho por el periodista argentino. Para la actriz de 'La gran sangre', película que pronto llegará a los cines peruanos, ese rumor no tiene ningún sustento.

“¿Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal? Esto es falso. No tengo ningún vínculo con la persona mencionada. Un mínimo de responsabilidad al informar”, expresó Milett Figueroa en sus redes sociales.

Milett Figueroa se defiende. Foto: X

“Siempre Magaly invitando a ese embustero y paparruchero argentino. Siempre para que hable mal de ella”, “No entiendo porque tanto ensañamiento contigo, reina Milett, ya es momento que tome acciones legales. Mi apoyo incondicional”, “Así es bella Milett, no sé por qué lo hacen, cuál es su objetivo, defiéndete bella, porque ellos no tienen ganas de parar, no te dejes” y “Se pasan ya, empezá a demandarlos Milett”; fueron algunos de los mensajes de apoyo hacia la peruana.

Al ser consultado sobre cómo habría iniciado el supuesto romance entre Milett Figueroa y Dante Gebel, el periodista argentino respondió: “Me contaron que en un aeropuerto hubo una situación muy cercana entre la peruana y el argentino que habría generado un vínculo muy fuerte”.



