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Streamer Sacha pasa incómodo momento al intentar subir a carro de César Acuña: fue rechazado por seguridad del político y quedó en la calle

El streamer SachaUzumaki vivió un tenso episodio al ser impedido de subir al vehículo de César Acuña tras los resultados electorales 2026, evidenciando un quiebre en su vínculo con la campaña electoral del líder de APP.

Streamer SachaUzumaki apoyó a César Acuña durante su campaña electoral. Foto: Composición LR/Captura/Willax
Streamer SachaUzumaki apoyó a César Acuña durante su campaña electoral. Foto: Composición LR/Captura/Willax

El streamer SachaUzumaki protagonizó un momento incómodo durante una transmisión en vivo luego de intentar abordar el vehículo de César Acuña, sin lograrlo ante la intervención del personal de seguridad. El hecho ocurrió tras la difusión de los resultados de las elecciones generales 2026, en los que el candidato obtuvo un bajo respaldo ciudadano.

El episodio, registrado en tiempo real desde un asentamiento humano, expuso el cambio en la relación entre el creador digital y el entorno del político, a quien había respaldado activamente durante la campaña electoral. La escena generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el trato hacia quienes participaron en la promoción del candidato.

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El incómodo momento de Sacha con César Acuña

Durante la transmisión, el streamer Sacha se acercó directamente al vehículo de César Acuña con la intención de integrarse a la comitiva. Sin embargo, la falta de respuesta clara por parte del entorno del candidato generó desconcierto en el joven, quien formuló reiteradas preguntas sin obtener indicaciones precisas.

‘Señor Acuña, ¿yo entro o no? ¿O voy aparte?’, expresó en vivo. Ante la ausencia de confirmación, insistió: ‘¿Sí entro? ¿Entro o no? ¿No entro, no? ¿Voy atrás o en el otro carro? Me dijo que yo también iba a ir’.

Pese a sus intentos por subir a otra camioneta, el acceso fue bloqueado por el equipo de seguridad. En medio de la confusión, el streamer Sacha intentó justificar su presencia: ‘Voy acá’, dijo antes de ser detenido. La tensión aumentó cuando reclamó: ‘¡¿No?! Si me ha dicho que…’, sin poder completar su ingreso mientras la comitiva se retiraba del lugar.

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Última publicación de César Acuña en TikTok fue con streamer SachaUzumaki

El distanciamiento ocurre en un contexto adverso para César Acuña, quien, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), alcanzó apenas el 1,03% de votos válidos (133.341 sufragios) con el 73,4% de actas procesadas, ubicándose en el puesto 13 de la contienda electoral 2026.

Este resultado no solo marcó un retroceso en su aspiración presidencial, sino que también puso en riesgo la inscripción de su partido, Alianza para el Progreso, al no alcanzar el mínimo del 5% de votos o representación parlamentaria exigida por ley.

En paralelo, el líder político redujo su presencia digital tras la derrota. Su última publicación en TikTok —plataforma donde había ganado notoriedad durante la campaña electoral— fue precisamente junto al streamer SachaUzumaki, en un video que mostraba un desayuno que generó comentarios entre sus seguidores.

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