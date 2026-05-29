Los supuestos carteles colocados en la Alameda Bolognesi de Tacna a favor de Keiko Fujimori y en rechazo de Roberto Sánchez fueron generados con IA

En el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, en redes sociales circulan dos imágenes que supuestamente muestran carteles instalados en una plaza de Tacna y que son presentadas como evidencia de propaganda política. La primera incluye el mensaje: 'En Tacna sí votaremos por Keiko', junto al símbolo de Fuerza Popular y una supuesta fotografía de Keiko Fujimori. La segunda muestra la frase: 'En Tacna no votaremos por Sánchez', acompañada del logo de Juntos por el Perú y una supuesta fotografía de Roberto Sánchez.

Sin embargo, Verificador de La República comprobó que ambas imágenes fueron generadas con inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía tomada en la Alameda Bolognesi de Tacna en 2015.

Publicaciones falsas difunden supuestos carteles en Tacna a favor de Keiko Fujimori y en contra de Roberto Sánchez

Las imágenes presentan inconsistencias

Al analizar las imágenes en detalle, se detectaron inconsistencias en las supuestas fotografías de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori que forman parte de los carteles, ya que no coinciden con sus rasgos reales.

Los rostros de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no coinciden con los que se observan en los supuestos carteles. Derecha: fotografías oficiales. Izquierda: imagenes de las publicaciones virales.

En las imágenes falsas (derecha) se observan cabellos planos y en bloques, sin mechones sueltos por efecto del viento, a diferencia de las reales. Además, las facciones no coinciden con las fotografías originales: en Keiko Fujimori, el rostro aparece más alargado, mientras que en Roberto Sánchez se aprecia una forma más ovalada.

Las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial de Google

Ante las inconsistencias, Verificador de La República analizó ambas imágenes virales con SynthID, una herramienta de Google diseñada para identificar contenidos generados con inteligencia artificial. Cabe mencionar que cuando una imagen es creada o editada con instrumentos de IA de la empresa, el sistema incorpora una marca de agua imperceptible para el ojo humano, pero detectable por SynthID. Tras el análisis, la plataforma concluyó que 'los resultados indican que la mayor parte o la totalidad de esta imagen fue editada o generada con la inteligencia artificial de Google”

Análisis de las imágenes con SynthID.

Además, se verificó la autenticidad de ambas imágenes con Hive Moderation, mediante su herramienta AI-Generated Content Detection. Este sistema analiza patrones de manipulación en imágenes y videos a partir de algoritmos de reconocimiento facial y texturas. Según el análisis, la imagen que menciona a Keiko Fujimori tiene un 95.1% de probabilidad de haber sido generada con IA, mientras que la de Roberto Sánchez alcanza un 99.2%.

Hive Moderation determinó que las imágenes virales presentan más de 95% de probabilidad de haber sido generadas con inteligencia artificial.

Asimismo, la imagen falsa en la que se rechaza al candidato presidencial de Juntos por el Perú incluye en la parte inferior una marca de agua visible de Gemini. Cabe precisar que, además de SynthID —marcas invisibles resistentes a ediciones y manipulaciones—, los contenidos generados con herramientas de Google también pueden incluir identificadores visibles como este, que permiten señalar su origen como material creado con inteligencia artificial.

La imagen falsa incluye en la parte inferior una marca de agua visible de Gemini.

Imágenes falsas fueron generadas a partir de fotografía real de la Alameda Bolognesi de Tacna tomada en 2015

Verificador de La República, a través de la herramienta de búsqueda inversa de Google Lens, logró identificar la imagen original utilizada como base para generar las imágenes falsas con inteligencia artificial. Esta corresponde a una fotografía alojada en Wikimedia Commons, un repositorio en línea libre y colaborativo que almacena imágenes, videos, audios y otros archivos multimedia.

La fotografía pertenece al usuario WeHaKa y, según su descripción, fue tomada el 19 de mayo de 2015 en la Alameda Bolognesi, en Tacna.

Asimismo, se comparó la imagen original con una similar de 2014 disponible en Google Maps, en la que se observan los mismos elementos: una cabina telefónica celeste, un edificio blanco y rojo y el mismo diseño en el piso de la Alameda.

Google Maps de 2014 muestra los mismos elementos que la imagen original de la Alameda Bolognesi

Conclusión:

Las imágenes que circulan en redes sociales, que supuestamente muestran carteles en una plaza de Tacna con mensajes a favor de Keiko Fujimori y en contra de Roberto Sánchez en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, son falsas. Verificador de La República comprobó que ambas piezas fueron generadas con inteligencia artificial a partir de una fotografía tomada en la Alameda Bolognesi en 2015.

El análisis con herramientas como SynthID de Google y Hive Moderation confirmó su origen sintético, mientras que la búsqueda inversa con Google Lens permitió identificar la fotografía base alojada en Wikimedia Commons.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.