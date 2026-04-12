Sí arrojaron bolsa de basura al hermano de César Acuña, pero NO en la antesala de las Elecciones Generales 2026

LO FALSO:

Le arrojaron una bolsa de basura a Óscar Acuña, hermano de César Acuña, como muestra de rechazo en el marco de las Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

El video se viralizó inicialmente en enero de 2026 y ha vuelto a difundirse en el actual contexto electoral. Si bien es auténtico, no es reciente: corresponde a noviembre de 2022 y está vinculado a una crisis por la acumulación de basura en Trujillo.

En redes sociales circula un video “actual” de la agresión a Óscar Acuña, hermano de César Acuña, difundido con mensajes de supuesto rechazo a su familia previo a las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, aunque es auténtico, el hecho ocurrió en noviembre del 2022 y no guarda relación con este proceso, sino con un contexto distinto: la crisis por la acumulación de residuos sólidos en Trujillo debido a una huelga de trabajadores de limpieza pública.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En el marco de las Elecciones Generales 2026, circula en Facebook e Instagram un video que muestra la agresión con una bolsa de basura a Óscar Acuña, hermano del candidato presidencial César Acuña, mientras brindaba declaraciones a la prensa desde su vehículo. Algunos usuarios acompañaron el registro con mensajes como “a pocas horas de las elecciones, el rechazo contra los Acuña crece”.

Captura del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más interacción en Facebook superó las 1,8 millones de vistas, 24.700 reacciones, 3.000 comentarios y 3.000 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

El video no es reciente. A través de una búsqueda inversa, se identificó una publicación del medio N60 Noticias del 23 de noviembre de 2022 que muestra el mismo registro.

El video data de noviembre de 2022. Foto: N60 Noticias

De acuerdo con el medio, el entonces alcalde electo de Trujillo, Arturo Fernández, acudió al local de Alianza para el Progreso (APP) para dejar bolsas de basura como protesta, en un contexto en el que la ciudad enfrentaba una acumulación de residuos sólidos debido a la huelga de trabajadores de limpieza pública (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, SEGAT).

Durante este acto, llegó al lugar Óscar Acuña, representante regional del partido, a bordo de un vehículo. Mientras brindaba declaraciones tras interactuar con Fernández, una persona le arrojó una bolsa de basura.

Es importante mencionar que este hecho se había viralizado inicialmente en enero de 2026, y también fue desmentido por Verificador de La República al comprobarse que se trataba de un video pasado. Ahora, el mismo material vuelve a difundirse, pero acompañado de mensajes que lo interpretan como un acto de rechazo a los Acuña en el actual contexto electoral. Sin embargo, esto es falso.

Conclusión

En síntesis, en Facebook e Instagram se ha difundido un video de la agresión a Óscar Acuña, hermano de César Acuña, acompañado de mensajes que sugieren un supuesto rechazo en el marco de las Elecciones Generales 2026. Si bien el material es auténtico, no es reciente: data de noviembre de 2022 y está vinculado a la crisis por la gestión de residuos sólidos en Trujillo.