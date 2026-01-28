LO FALSO:

Agresión con bolsa con basura a hermano de Cesar Acuña, Oscar Acuña, tuvo lugar en enero de 2026.

LO VERDADERO:

El hecho tuvo en lugar el 23 de nobiembre de 22 y fue reportado por los medios de comunicación El Popular y N60 Noticias.

En el contexto de la candidatura presidencial de César Acuña por Alianza para el Progreso en las Elecciones Generales 2026, circuló un video —presentado como actual— que muestra la agresión con una bolsa de basura a Óscar Acuña, hermano del aspirante presidencial, cuando brindaba declaraciones a periodistas en la calle y desde un auto. Sin embargo, el video no es actual, sino que figura en internet desde noviembre de 2022 y medios como El Popular cubrieron el hecho.

Video ocurrió en noviembre de 2022

Tras realizar una búsqueda inversa del video que motivó esta verificación, se logró identificar una publicación del 23 de noviembre de 2022 en la que se aprecia el mismo clip. En dicha publicación se indica que "mientras brinda declaraciones a la prensa, desde la ventana de su camioneta, [un ciudadano] arrojó una bolsa de basura a Óscar Acuña Peralta, responsable político del partido Alianza para el Progreso (APP), en Trujillo".

De acuerdo al medio N60 Noticias, el exalcalde Arturo Fernández promovió el acto de dejar basura en los exteriores del local de APP, debido a que la ciudad presentaba problemas con los residuos solidos tras la huelga de trabajadores de limpieza pública (SEGAT), órgano encargado de la limpieza pública y la gestión ambiental. Según el medio de noticias, en medio de este acto, llegó al lugar Óscar Acuña, representante regional del partido, a bordo de un vehículo, posteriormente tuvo lugar la agresión.

El medio El Popular también dio cobertura al incidente, en una nota publicada el 24 de noviembre de 2022, en la que confirmó que los hechos ocurrieron un día antes y se desarrollaron en los exteriores del local de APP.

Conclusión:

En síntesis, se ha difundido en redes sociales un video presentado como reciente que muestra la agresión con una bolsa de basura a Óscar Acuña, hermano del candidato presidencial César Acuña. Sin embargo, esta información es imprecisa: el registro audiovisual no corresponde al contexto del actual proceso electoral, sino a un hecho ocurrido en noviembre de 2022.

