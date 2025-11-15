HOYSuscripcion LR Focus

Streamer Sacha Uzumaki dejará Kick tras duras sanciones que no le permitirán monetizar: "Me voy a retirar"

Creador de contenido lamentó notificación de Kick sobre supuesta actividad inusual y comentó que está atravesando por un mal momento.

Hace poco, Kick anunció la eliminación de 1.000 cuentas por uso de bots.
Hace poco, Kick anunció la eliminación de 1.000 cuentas por uso de bots. | Foto: composición LR/ Kick

El streamer peruano Sacha Uzumaki sorprendió a sus seguidores al revelar que dejará de realizar sus transmisiones en Kick. El joven creador de contenido lamentó las duras sanciones de la plataforma tras supuestamente identificar supuesta actividad inusual durante sus grabaciones. Hace poco, la plataforma de streaming anunció la eliminación de 1.000 streamers tras detectar que usaban diferentes herramientas para inflar sus seguidores y está más rigurosa.

Streamer Sacha Uzumaki dejará de transmitir en Kick

Durante una reciente transmisión, Sacha Uzumaki reveló a sus seguidores que dejará la plataforma de streaming Kick luego de recibir un reporte. Argumentó que recibió un correo donde le informaron que ya podrá tener suscriptores, ni otras monetizaciones que ofrece la plataforma.

"Me voy a retirar. Perdí el kcip (programa de incentivos de Kick), pero gané la experiencia de ser streamer, voy a dejar Kick y la verdad esto es algo muy duro para mí porque yo amo streamer, hago 10 horas diarias. A pesar de que no haga nada, no haga contenido de calidad, yo sigo aquí porque amo conectar con la gente. No tengo kcip, no tengo las subs y encima, no tengo los kicks, estoy streameando porque me gusta", agregó.

De esta forma, Sacha Uzumaki no descartó en que migraría próximamente a otra plataforma de monetización como YouTube, TikTok o Twich para seguir en contacto con sus seguidores.

Kick eliminó 1.000 cuentas tras reportes de bots

Ed Craven, CEO de Kick, confirmó que la plataforma eliminó cerca de 1.000 streamers por el uso de bots para inflar seguidores y vistas, una práctica que durante mucho tiempo fue un secreto a voces. Aunque es difícil determinar quién realmente recurre a estas herramientas, la empresa reforzó sus sistemas para combatirlas y limpiar la plataforma.

Según Craven, se reconstruyó el sistema de conteo de visualizaciones, se corrigieron cifras infladas y, además, se eliminaron millones de bots que afectaban el ecosistema. A la fecha, este programa de incentivos entregó cerca de 150 millones de dólares a miles de creadores. "La plataforma se encuentra en un estado más saludable que nunca", indicó en X (antes Twitter).

