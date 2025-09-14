HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Israel Dreyfus aclara su posición y contesta a Rossana Fernández tras polémica con los actores: "Te sentiste aludida”

El exchico reality Israel Dreyfus aclaró que nunca tuvo la intención de convertirse en actor, esto tras las críticas que recibió luego de sus contundentes declaraciones.

Israel Dreyfus responde a Rossana Fernández tras críticas a los actores. Foto: Composición LR/Captura.
Israel Dreyfus responde a Rossana Fernández tras críticas a los actores. Foto: Composición LR/Captura.

El enfrentamiento entre Israel Dreyfus y Rossana Fernández Maldonado encendió la polémica en el medio artístico. El exchico reality decidió responder cara a cara a la actriz, luego de que semanas atrás saliera en defensa de sus colegas tras los comentarios que él lanzó y que no pasaron desapercibidos.

Dreyfus, quien generó controversia al calificar a los actores con el término ‘culisensible’, no dudó en sostener su postura frente a Fernández Maldonado. La tensión entre ambos dejó en evidencia el choque de opiniones.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

ACERCA DE: Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

lr.pe

Israel Dreyfus responde a Roxana Fernández Maldonado tras su defensa a los actores

En esta ocasión, el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ Israel Dreyfus aclaró que sus palabras no estaban dirigidas a todo el gremio actoral. ‘Me estoy refiriendo a los amigos ‘culisensibles’ de Lucia (Oxenford) y lo volví a decir porque te sentiste aludida’, expresó con firmeza.

No obstante, Roxana Fernández Maldonado puso en duda sus palabras y lo encaró sin rodeos: ‘No mienta. En todos los ámbitos hay un poco de todo, el otro día también dijiste que los actores se fuman los jardines’.

Frente a esa réplica, Dreyfus reaccionó de inmediato y sostuvo que sus declaraciones fueron una respuesta directa a una acusación hecha por el periodista Gino Tassara. “Yo respondí a un comentario de Gino, quien dijo que todos los chicos reality se pichicatean y que las chicas reality son damas de compañía. Si vas a entrar en el terreno oscuro de lo que se cuchichea, entonces los actores son fumonazos, pero no por ello voy a decir que lo son todos”, agregó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Luego de su cruce de palabras, Roxana Fernández Maldonado lo increpó directamente: ‘¿Tú has querido ser actor y no te ha ligado?’. Israel Dreyfus lo negó tajantemente con un ‘nunca’. Acto seguido, la actriz insistió con otra pregunta: ‘¿Algún actor te ha quitado la novia?’. Entre risas, él replicó: ‘No, pero hemos compartido. Un saludo para Jesús Neyra’.

Notas relacionadas
Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

LEER MÁS
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS
Israel Dreyfus expone sin querer el sueldo mensual de Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’: "Se gana bien y puede pagarse sus terapias"

Israel Dreyfus expone sin querer el sueldo mensual de Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’: "Se gana bien y puede pagarse sus terapias"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS
Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

LEER MÁS
Productora de pódcast se pronuncia sobre chats que habría tenido con Gustavo Salcedo por presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Me causa desagrado"

Productora de pódcast se pronuncia sobre chats que habría tenido con Gustavo Salcedo por presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Me causa desagrado"

LEER MÁS
Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

LEER MÁS
Nathaly Julca, recordada voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Nathaly Julca, recordada voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

LEER MÁS
Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota