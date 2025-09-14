Israel Dreyfus aclara su posición y contesta a Rossana Fernández tras polémica con los actores: "Te sentiste aludida”

El enfrentamiento entre Israel Dreyfus y Rossana Fernández Maldonado encendió la polémica en el medio artístico. El exchico reality decidió responder cara a cara a la actriz, luego de que semanas atrás saliera en defensa de sus colegas tras los comentarios que él lanzó y que no pasaron desapercibidos.

Dreyfus, quien generó controversia al calificar a los actores con el término ‘culisensible’, no dudó en sostener su postura frente a Fernández Maldonado. La tensión entre ambos dejó en evidencia el choque de opiniones.

Israel Dreyfus responde a Roxana Fernández Maldonado tras su defensa a los actores

En esta ocasión, el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ Israel Dreyfus aclaró que sus palabras no estaban dirigidas a todo el gremio actoral. ‘Me estoy refiriendo a los amigos ‘culisensibles’ de Lucia (Oxenford) y lo volví a decir porque te sentiste aludida’, expresó con firmeza.

No obstante, Roxana Fernández Maldonado puso en duda sus palabras y lo encaró sin rodeos: ‘No mienta. En todos los ámbitos hay un poco de todo, el otro día también dijiste que los actores se fuman los jardines’.

Frente a esa réplica, Dreyfus reaccionó de inmediato y sostuvo que sus declaraciones fueron una respuesta directa a una acusación hecha por el periodista Gino Tassara. “Yo respondí a un comentario de Gino, quien dijo que todos los chicos reality se pichicatean y que las chicas reality son damas de compañía. Si vas a entrar en el terreno oscuro de lo que se cuchichea, entonces los actores son fumonazos, pero no por ello voy a decir que lo son todos”, agregó.

Luego de su cruce de palabras, Roxana Fernández Maldonado lo increpó directamente: ‘¿Tú has querido ser actor y no te ha ligado?’. Israel Dreyfus lo negó tajantemente con un ‘nunca’. Acto seguido, la actriz insistió con otra pregunta: ‘¿Algún actor te ha quitado la novia?’. Entre risas, él replicó: ‘No, pero hemos compartido. Un saludo para Jesús Neyra’.

