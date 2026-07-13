Lamine Yamal reafirma su postura antes de enfrentar a Francia en la semifinal del Mundial 2026: "No nos da miedo ningún partido"

Lamine Yamal ofrece una rueda de prensa previo al duelo contra Francia. | Foto: AFP

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Lamine Yamal volvió a encender la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia. Luego de que sus declaraciones sobre el conjunto francés generaran debate, el joven atacante dejó claro que no se retracta de sus palabras y aseguró que nunca fueron malinterpretadas.

En la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este martes en el AT&T Stadium de Arlington, el extremo español insistió en que España respeta el potencial de Francia, pero no siente temor por enfrentarse a uno de los grandes candidatos al título.

Lamine Yamal ratificó su mensaje sobre Francia

Consultado por la repercusión de sus declaraciones, Yamal negó que existiera alguna confusión y explicó el contexto de sus palabras.

"¿Se malinterpretaron mis declaraciones? No, no se han malinterpretado. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", afirmó el atacante español.

El futbolista dejó claro que su confianza no implica una falta de respeto hacia el rival, sino que responde a la mentalidad con la que España afronta las semifinales del Mundial.

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"No siento presión"

Además de hablar sobre Francia, Yamal aseguró que no siente presión pese a disputar uno de los encuentros más importantes de su carrera y a la enorme expectativa que existe sobre su rendimiento.

"Juego como sé y nunca voy a jugar ni mejor ni peor de lo que sé. Solo doy lo que tengo, siempre al servicio del equipo y al máximo. Cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puedes hacer, no sientes presión", señaló el extremo, quien este lunes celebró su cumpleaños número 19.

El jugador también reconoció la magnitud del compromiso ante la selección francesa.

"Es uno de los partidos que todo el mundo quería que se diera en la Copa del Mundo. Los dos tendrán momentos, estarán atacando e intentaremos defender con lo que tenemos, pero será muy igualado", comentó.

Acepta el reto de marcar en la semifinal

Yamal también fue consultado por su cuota goleadora en el torneo y aseguró que, aunque su principal preocupación no es marcar, le ilusiona hacerlo en un partido de semejante importancia.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", expresó.

Asimismo, insistió en que confía plenamente en las posibilidades de España para alcanzar la final del Mundial.

"No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", afirmó.