HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Lamine Yamal reafirma su postura antes de enfrentar a Francia en la semifinal del Mundial 2026: "No nos da miedo ningún partido"

Durante la conferencia de prensa, el joven atacante expresó confianza en su equipo y destacó que no siente miedo al enfrentar a uno de los favoritos de la Copa del Mundo.

Lamine Yamal ofrece una rueda de prensa previo al duelo contra Francia.
Lamine Yamal ofrece una rueda de prensa previo al duelo contra Francia. | Foto: AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Lamine Yamal volvió a encender la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia. Luego de que sus declaraciones sobre el conjunto francés generaran debate, el joven atacante dejó claro que no se retracta de sus palabras y aseguró que nunca fueron malinterpretadas.

En la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este martes en el AT&T Stadium de Arlington, el extremo español insistió en que España respeta el potencial de Francia, pero no siente temor por enfrentarse a uno de los grandes candidatos al título.

PUEDES VER: La insólita imagen de Erling Haaland tras el Mundial 2026: volvió a Noruega con un mapache disecado

lr.pe

Lamine Yamal ratificó su mensaje sobre Francia

Consultado por la repercusión de sus declaraciones, Yamal negó que existiera alguna confusión y explicó el contexto de sus palabras.

"¿Se malinterpretaron mis declaraciones? No, no se han malinterpretado. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", afirmó el atacante español.

El futbolista dejó claro que su confianza no implica una falta de respeto hacia el rival, sino que responde a la mentalidad con la que España afronta las semifinales del Mundial.

PUEDES VER: Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

lr.pe

"No siento presión"

Además de hablar sobre Francia, Yamal aseguró que no siente presión pese a disputar uno de los encuentros más importantes de su carrera y a la enorme expectativa que existe sobre su rendimiento.

"Juego como sé y nunca voy a jugar ni mejor ni peor de lo que sé. Solo doy lo que tengo, siempre al servicio del equipo y al máximo. Cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puedes hacer, no sientes presión", señaló el extremo, quien este lunes celebró su cumpleaños número 19.

El jugador también reconoció la magnitud del compromiso ante la selección francesa.

"Es uno de los partidos que todo el mundo quería que se diera en la Copa del Mundo. Los dos tendrán momentos, estarán atacando e intentaremos defender con lo que tenemos, pero será muy igualado", comentó.

PUEDES VER: ¿Quién es el árbitro que dirigirá la semifinal entre Francia vs España y estrenó la ‘Ley Vinicius’ en el Mundial 2026?

lr.pe

Acepta el reto de marcar en la semifinal

Yamal también fue consultado por su cuota goleadora en el torneo y aseguró que, aunque su principal preocupación no es marcar, le ilusiona hacerlo en un partido de semejante importancia.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", expresó.

Asimismo, insistió en que confía plenamente en las posibilidades de España para alcanzar la final del Mundial.

"No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", afirmó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Quién es el árbitro que dirigirá la semifinal entre Francia vs España y estrenó la ‘Ley Vinicius’ en el Mundial 2026?

¿Quién es el árbitro que dirigirá la semifinal entre Francia vs España y estrenó la ‘Ley Vinicius’ en el Mundial 2026?

LEER MÁS
Exfutbolista histórico de Inglaterra destroza defensa de Argentina y calienta la semifinal del Mundial 2026: "La mejor-peor pareja de centrales del mundo"

Exfutbolista histórico de Inglaterra destroza defensa de Argentina y calienta la semifinal del Mundial 2026: "La mejor-peor pareja de centrales del mundo"

LEER MÁS
El país de América Latina que acelera obras por más de US$60 millones en su estadio para el partido del centenario del Mundial 2030

El país de América Latina que acelera obras por más de US$60 millones en su estadio para el partido del centenario del Mundial 2030

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Futbolistas españoles rechazan declaraciones de Mariano Rajoy en contra de Francia previo a la semifinal del Mundial 2026: "Todos merecemos respeto"

Futbolistas españoles rechazan declaraciones de Mariano Rajoy en contra de Francia previo a la semifinal del Mundial 2026: "Todos merecemos respeto"

LEER MÁS
Exfutbolista histórico de Inglaterra destroza defensa de Argentina y calienta la semifinal del Mundial 2026: "La mejor-peor pareja de centrales del mundo"

Exfutbolista histórico de Inglaterra destroza defensa de Argentina y calienta la semifinal del Mundial 2026: "La mejor-peor pareja de centrales del mundo"

LEER MÁS
Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

LEER MÁS
Jugadores de Francia responden advertencia de Lamine Yamal para semifinal del Mundial 2026: "Puede decir lo que quiera"

Jugadores de Francia responden advertencia de Lamine Yamal para semifinal del Mundial 2026: "Puede decir lo que quiera"

LEER MÁS
Lionel Scaloni le pone las cosas claras a los argentinos sobre semifinal con Inglaterra: "Es un partido de fútbol, nada más"

Lionel Scaloni le pone las cosas claras a los argentinos sobre semifinal con Inglaterra: "Es un partido de fútbol, nada más"

LEER MÁS
La insólita imagen de Erling Haaland tras el Mundial 2026: volvió a Noruega con un mapache disecado

La insólita imagen de Erling Haaland tras el Mundial 2026: volvió a Noruega con un mapache disecado

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025