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Suheyn Cipriani llegó como una de las grandes favoritas del Miss Grand International All Star 2026 gracias a su destacado desempeño durante toda la competencia. La representante peruana obtuvo buenos resultados en las etapas previas del certamen e incluso logró ubicarse en el segundo lugar de las votaciones de los seguidores. Sin embargo, su camino hacia la corona terminó de manera inesperada durante la gala final celebrada el 30 de mayo en Tailandia.

La modelo e influencer peruana no consiguió un lugar dentro del top 5 de finalistas y quedó eliminada antes de la última etapa de la competencia. Según la dinámica del concurso, la calificación final estuvo compuesta por un 70% del puntaje otorgado por el jurado y un 30% correspondiente a las votaciones del público. Aunque la exreina de belleza contaba con el respaldo de muchos fans, los resultados finales no le permitieron avanzar a la siguiente ronda.

¿Qué pasó con Suheyn Cipriani y por qué no pasó al TOP 5?

Durante todo el proceso del certamen de belleza, Suheyn Cipriani destacó por su seguridad, presencia escénica y carisma. Su participación en la preliminar fue bien recibida por los jueces y por los seguidores del certamen, quienes la posicionaron entre las principales candidatas al título.

Sin embargo, en la etapa decisiva del desfile en traje de gala, usuarios en redes sociales señalaron que la representante peruana lució diferente de como se había mostrado en presentaciones anteriores. Algunos comentarios indicaron que se le percibió más nerviosa de lo habitual durante su recorrido por la pasarela. Pese a ello, también reconocieron el esfuerzo realizado por la modelo durante una de las noches más importantes de la competencia.

Al finalizar las evaluaciones, Suheyn Cipriani ocupó el séptimo lugar de la tabla general, resultado que la dejó fuera del top 5. De acuerdo con el sistema de puntuación, la valoración de los ocho jueces tuvo un peso determinante en la clasificación final, lo que terminó afectando sus posibilidades de continuar en carrera por la corona.

Otro aspecto que generó comentarios entre los seguidores fue el sistema de votaciones. En redes sociales, varios usuarios manifestaron inconvenientes al momento de emitir sus votos y señalaron que la página oficial del certamen presentó fallas. Esta situación fue reconocida por la organización, que emitió un comunicado en el que ofreció disculpas por el colapso temporal de la plataforma durante la jornada de votación.