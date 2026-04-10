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Precio del dólar en Perú HOY, viernes 10 de abril: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Tipo de cambio del dólar en Perú hoy
Tipo de cambio del dólar en Perú hoy | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 10 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,370 la compra y S/3,400 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 10 de abril?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, miércoles 8 de abril, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

14:00
8/4/2026

Cierre del tipo de cambio, según BCRP

El precio del dólar cerró su cotización en S/3,386 por dólar en el mercado interbancario, según datos del Banco Central de Reserva del  Perú.

11:00
8/4/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 8 de abril

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,39 por dólar en el mercado interbancario, según datos de Bloomberg.

09:00
8/4/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

21:12
7/4/2026

¿Por qué se le dice 'coco' a los dólares?

El término 'coco' se utiliza en nuestro país para referirse al dólar estadounidense. Por ejemplo, en el Banco de Crédito del Perú (BCP), existe un producto llamado 'Cocos y Lucas' para cambiar dólares y soles. Este nombre se debe a que en el billete de un dólar aparece George Washington, cuyo nombre en español es Jorge, y a estas personas se les llama 'Coco'.

21:11
7/4/2026

¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio.

Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual en los años ochenta se instalaron las primeras casas de cambio.

Foto: La República

21:11
7/4/2026

¿Cómo identificar dólares falsos?

Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.

Video: YouTube

21:10
7/4/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 8 de abril?

• Compra: S/3,455

• Venta: S/3,467

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