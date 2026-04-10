Precio del dólar en Perú HOY, viernes 10 de abril: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

El dólar Ocoña también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio.

Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual en los años ochenta se instalaron las primeras casas de cambio.

Foto: La República