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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, viernes 10 de abril de 2026, con orientación en amor, salud y trabajo para los doce signos zodiacales.

Horóscopo del viernes 10 de abril con Jhan Sandoval
Horóscopo del viernes 10 de abril con Jhan Sandoval | composición LR

¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para este viernes 10 de abril de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del viernes 10 de abril?

  • Aries: Una persona que conoces hace muchos años te hace una propuesta que, al evaluarla, no será muy conveniente. No tengas tantos reparos por la afinidad que sientes y sé directo. Te entenderá.
  • Tauro: Contarás con el dinero que necesitabas para resolver pendientes, deudas o realizar compras que habías pospuesto. En el amor, no te aísles y asiste a esa reunión con amistades. Te divertirás.
  • Géminis: Una amistad que sabe de tu capacidad solicitará tu apoyo. Te costará negarte, pero es posible que el compromiso que asumas demande esfuerzo y muchas horas. Establece tus condiciones.
  • Cáncer: Estás por iniciar una actividad nueva. Tendrás el apoyo económico y la asistencia que necesitas para que todo se encamine de manera positiva. Este es un tiempo de crecimiento, aprovéchalo. 
  • Leo: Has logrado tener el control y el manejo de cosas que pensaste sobrepasarían tu capacidad. Ahora que todo está bien conducido sentirás que avanzan con más rapidez que antes. Se avecina un viaje. 
  • Virgo: Haberte peleado con ese compañero ha complicado un poco tu jornada laboral, puesto que no cuentas con el apoyo que antes te brindaba. Vence el orgullo y busca disculparte, te perdonará.
  • Libra: Tendrás que dejar de atender obligaciones para dedicarte a imprevistos que surgirán. Coordina bien con tus compañeros y superiores. De esta manera nadie se verá perjudicado y te entenderán.
  • Escorpio: Es posible que las demoras económicas te obliguen a posponer pagos que están pendientes. Tienes el compromiso de explicar los motivos y establecer nuevas fechas. Será lo correcto. 
  • Sagitario: Quieres cambiar tu situación financiera, pero no sería lo correcto tomar a la ligera la primera propuesta que tengas al frente. Evalúa bien tus opciones y no te precipites. Podrías arrepentirte. 
  • Capricornio: Estás logrando los objetivos que se habían acordado, pero es posible que la compensación económica no represente el esfuerzo invertido. Necesitas llegar a nuevos acuerdos. 
  • Acuario: Estás por iniciar un negocio, un nuevo proyecto o mudarte. Posiblemente tengas que ver documentos como parte del proceso. Asesórate y no tomes decisiones de manera apresurada.
  • Piscis: Lograrás una ventaja superior por encima de la competencia. Este es un tiempo de crecimiento y de avance que jamás imaginaste. En el amor, la persona que se alejó volverá a acercarse. 

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