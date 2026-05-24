¿Por qué los accesorios miniatura se volvieron tendencia? Bratz se suma al fenómeno con sus bag charmz

Bratz lanza en Perú "Bratziez", una colección de accesorios coleccionables inspirada en los bag charmz y la estética Y2K, reflejando tendencias populares entre jóvenes. | Composición LR

Bratz lanza en Perú "Bratziez", una colección de accesorios coleccionables inspirada en los bag charmz y la estética Y2K, reflejando tendencias populares entre jóvenes. | Composición LR

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La marca Bratz lanzó en Perú 'Bratziez', una colección de accesorios inspirada en la creciente popularidad de los bag charmz y la estética Y2K, que domina redes sociales y tendencias de moda juvenil. El formato se suma al auge de los accesorios personalizados y de las llamadas 'blind boxes', cajas sorpresa que se han vuelto populares entre adolescentes y consumidores.

En los últimos años, el regreso de la moda de los años 2000 y el auge de la personalización han dominado la cultura pop. Más que simples adornos, estos accesorios funcionan como una forma de expresar gustos, nostalgia e identidad a través de objetos pequeños y coleccionables.

Bratziez se viralizan en redes y llegan a Perú

La línea convierte a personajes clásicos como Yasmin, Cloe, Sasha y Jade en figuras miniatura diseñadas para decorar bolsos, mochilas o cinturones.

Cada caja incluye uno de los personajes, además de accesorios decorativos y un certificado de autenticidad, lo que refuerza el componente de sorpresa y colección que caracteriza a este tipo de productos.

25 años de Bratz: una muñeca icónica

El lanzamiento llega en el marco de los 25 años de Bratz, franquicia que desde inicios de los 2000 logró posicionarse como uno de los íconos de la cultura pop y la moda juvenil. La marca busca conectar tanto con nuevas generaciones como con seguidores que crecieron con las muñecas originales.

Tras convertirse en un fenómeno viral en Estados Unidos, la colección aterrizó en Perú desde el 21 de mayo y ya se encuentra disponible en tiendas Ripley a nivel nacional.

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