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Política

PTE Perú anuncia respaldo a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú a 5 días de las Elecciones 2026

El partido oficializó su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú tras quedar sin plancha presidencial luego del fallecimiento de su candidato Napoleón Becerra García el pasado 15 de marzo en Ayacucho.

PTE Perú anuncia respaldo a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú a 5 días de las Elecciones 2026
PTE Perú anuncia respaldo a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú a 5 días de las Elecciones 2026 | Composición LR | Foto: composición LR

El Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú) anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a solo cinco días de las Elecciones Generales 2026, en un pronunciamiento en el que también exigen la libertad del expresidente Pedro Castillo.

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“Hemos asumido la decisión histórica de respaldar la candidatura presidencial del compañero Roberto Sánchez Palomino del partido político Juntos por el Perú (JP), por la recuperación de la democracia y por la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones”, se lee.

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El pronunciamiento fue emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PTE Perú, a través de su presidente encargado, Walter Becerra, quien señaló que la decisión se toma en rechazo a lo que califican como intereses que buscan socavar la voluntad popular.

“Pedimos a la población brindar su apoyo, mediante el voto de confianza, a la lista de candidatos del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - PERÚ al Parlamento (Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Parlamento Andino), para garantizar una representación auténtica al servicio del pueblo”, agregan.

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Fallecimiento de Napoleón Becerra en plena campaña electoral

El fundador del partido, Napoleón Becerra, falleció el 15 de marzo de 2026 en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Los Libertadores, en la región Huancavelica, cuando se dirigía a una actividad de campaña electoral.

El vehículo en el que viajaba se despistó y cayó a una cuneta a la altura del distrito de Pilpichaca. Becerra fue trasladado a un centro de salud, pero murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Su fallecimiento se produjo en medio del proceso electoral, lo que dejó sin candidatura presidencial al PTE Perú, aunque el partido mantiene participación en las elecciones parlamentarias.

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