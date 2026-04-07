Johanna San Miguel enfrentó una situación incómoda al intentar seducir a un hombre al lado de su esposa, quien le hizo una advertencia. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Johanna San Miguel enfrentó una situación incómoda al intentar seducir a un hombre al lado de su esposa, quien le hizo una advertencia. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Johanna San Miguel llevó su peculiar estilo de hacer comedia en Estados Unidos. La actriz y conductora de televisión aprovechó su estadía por Norteamérica para realizar una parodia y compartirla en sus redes sociales. Con cartel en mano, con la frase “looking for a husband” (“buscando un marido”), la artista peruana sorprendió a varios transeúntes.

Durante su recorrido, Johanna San Miguel se sorprendió al coquetear con hombres que resultaron estar casados; sin embargo, también logró congeniar con uno de ellos, a quien incluso le brindó su número telefónico. Sin embargo, el momento más incómodo fue cuando, sin darse cuenta, intentó ‘seducir’ a sujeto que estaba junto a su esposa.

Johanna San Miguel vivió momento incómodo en EE.UU.

La exconductora de ‘Esto es guerra’ llevó su unipersonal ‘Ya siéntese señora’ a varias ciudades de Estados Unidos y aprovechó su estadía allá para realizar contenido para sus redes sociales. Además de vestirse como Queca en Nueva York y vender papas con queso y huevo, Johanna San Miguel intentó seducir a los extranjeros con su carisma y ocurrencias.

“Estoy buscando marido”, le dijo a un ciudadano estadounidense, a lo que él le mostró su anillo de matrimonio. En otro momento, Johanna se cruzó con un chico menor que ella, quien aseguró que no tiene problemas en estar con una mujer mayor. Asimismo, San Miguel conoció a Rob, quien le dijo que estaba soltero y procedió a pedirle su contacto.

No todo fue bonito. Sin querer, Johanna San Miguel intentó seducir a un hombre, sin imaginarse que la esposa del señor iba a insultarla. “Vamos, cariño, no le hagas caso a esa payasa”, expresó la mujer. “Quedé payasa pero en Nueva York”, dijo por su parte la actriz peruana.

Cabe indicar que Johanna San Miguel estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que el colectivo LGBTQ realizara un plantón en Barranco para expresar su rechazo a los comentarios transfóbicos realizados por la actriz. Como se recuerda, la expresentadora de ‘Esto es guerra’ reaccionó con un emoji de aplausos a una publicación que señalaba que el Reino Unido no reconocía legalmente a las mujeres trans como mujeres. Minutos después, volvió a ratificar su postura al manifestar que no se sentiría cómoda con que personas trans usen los espacios destinados para mujeres cisgénero, como los baños.



