Tras la pérdida de Maha, amigos y seguidores enviaron mensajes de apoyo al piloto, reconociendo el dolor que siente por su mascota. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Tras la pérdida de Maha, amigos y seguidores enviaron mensajes de apoyo al piloto, reconociendo el dolor que siente por su mascota. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Mario Hart no atraviesa un buen momento en su vida personal. En medio de los rumores de separación con Korina Rivadeneira y la posible puesta en venta de su casa, el piloto de autos conmovió a sus fans al confirmar la partida de Maha, su perrita que desde hace 10 años lo acompañó en sus aventuras.

El viernes 3 de abril y a través de sus redes sociales, Mario Hart compartió la triste noticia con sus fans, junto a una serie de fotos y videos de su mascota. Asimismo, le pidió que cuide mucho de Mish, su otra perrita.

Mario Hart sufre por la muerte de su perrita Maha. Foto: Instagram.

“Adiós, mi MAHA. Descansa en paz, mi gorda. Mish y yo te vamos a extrañar mucho. Me hubiera encantado darte mucho más amor. 10 años juntos que no se borraran de mi cabeza. Cuida mucho de mi Mish que ahí si me muero. Qué momento más jodido”, escribió Mario Hart en Instagram.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían vendiendo su lujosa casa por exorbitante monto en medio de rumores de ruptura

Mario Hart recibió mensajes de apoyo

Como era de esperar, sus amigos y seguidores se solidarizaron con el exparticipante de ‘Esto es guerra’. “Papito lindo, lo siento mucho, pero los que a amamos a nuestros perrijos, te entendemos”, expresó Carlos Vílchez, quien hace poco también sufrió la pérdida de su mascota. “Le diste la mejor vida que pudo haber tenido y se fue sabiéndolo, fuerza”, dijo por su parte Israel Dreyfus.



“Lo siento mucho”, “Abrazo hermano mío,son familia”, “Lo siento mucho”, “Fuerza Mario”, “Lo siento mucho, Mario. Todos los que te queremos desde Combate nos dolemos con tu pérdida de tu compañera”, “Gordita hermosa, te vamos a extrañar. Descansa. Extrañaré cuando llegue a verlos esas patas arriba para darte amor” y “Lo siento muchísimo Sr Mario, sé lo importante que son ellos para ti, un fuerte abrazo, sin duda alguno le diste un amor único”; fueron mensajes de otros amigos y fans.

Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían vendiendo su lujosa casa



La lujosa vivienda frente al mar de Korina Rivadeneira y Mario Hart habría salido al mercado en medio de crecientes versiones sobre una presunta separación. El influencer ‘Pajita’ fue quien difundió primero en redes sociales que la inmobiliaria Altinsa promociona una propiedad de gran tamaño con rasgos muy similares a la casa donde el piloto y la modelo venezolana vivían con sus hijos, ubicada en Chorrillos.

La República se puso en contacto con la empresa inmobiliaria, pero esta no quiso precisar si efectivamente se trataba del inmueble de la pareja. Aun así, sí informó el precio de venta: US$690.000, equivalente a S/2.323.516, y señaló que la propiedad cuenta con 651 m² de área total y 370 m² construidos.