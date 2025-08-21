Película peruana 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2' llega a Netflix: fue un éxito en cines

La película 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2', dirigida por Ani Alva Helfer, ha hecho su debut en Netflix, llevando la historia de cuatro amigas a un público internacional. Esta secuela, que sigue la exitosa primera parte, continúa explorando con humor y complicidad los desafíos personales de sus protagonistas, reafirmando el valor de la amistad femenina.

La película, que tuvo una acogida notable en la cartelera nacional, se estrenó en la plataforma el 21 de agosto, permitiendo que más personas disfruten de esta entrañable historia desde la comodidad de sus hogares.

Protagonistas festejan que película se haya estrenado en Netflix

Katia Condos, una de las actrices principales, expresó su alegría por el estreno: “Estoy contenta y agradecida, así la película llegará a más países; ahora todos se podrán reír y emocionar desde la comodidad de sus camas”.

Gianella Neyra también destacó la importancia de este lanzamiento, afirmando: “El público peruano nos acompañó con muchísimo cariño en los cines, y ahora es un orgullo que 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2' pueda viajar a más rincones gracias a Netflix. Esta es una historia que habla de nosotras, de cómo seguimos adelante con risas, lágrimas y mucha fuerza”.

La secuela sigue el viaje de las cuatro amigas: Cecilia, Lorena, Daniela y Conny, quienes se embarcan en una aventura a la nieve para ayudar a Lorena a enfrentar su miedo al matrimonio. A medida que intentan escapar de las dificultades de sus vidas, se conectan con su "yo" del pasado y enfrentan heridas de la infancia que aún pesan. En este viaje, descubren la fuerza de su amistad y el apoyo incondicional que se brindan para superar sus miedos.