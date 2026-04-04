Edu Baluarte, quien se tomó un tiempo para enfrentar la pérdida de su abuelo, regresó a los escenarios. Fotos: Facebook/Edu Baluarte | Fotos: Facebook/Edu Baluarte

Edu Baluarte, quien se tomó un tiempo para enfrentar la pérdida de su abuelo, regresó a los escenarios. Fotos: Facebook/Edu Baluarte | Fotos: Facebook/Edu Baluarte

Mientras Corazón Serrano elegirá a su nueva vocalista este domingo 5 de abril en un casting final en Comas, muchos se preguntan qué pasó con Edu Baluarte, quien había regresado a la agrupación la noche del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el cantante volvió a ausentarse de las presentaciones del grupo. El exparticipante de ‘La voz Perú’ decidió tomarse unas semanas para enfrentar la pérdida de su abuelo.

A través de las redes sociales, los usuarios compartieron videos de Edu Baluarte, quien regresó a los escenarios semanas después de haber sufrido la muerte de su ser querido. En uno de los videos aparece cantando ‘Parte de este juego’, uno de los temas de Gian Marco, y ‘Tu amor fue una mentira’, clásico de Agua Marina. “Soy el chico romántico de la cumbia”, expresó en otro video.

Edu Baluarte vuelve a la música



Edu Baluarte, quien alcanzó cierta popularidad por su paso por ‘La voz Perú’, sorprendió gratamente a sus fans al anunciar su retorno a la música. “Creo que ya es momento de llevar esto a los escenarios, ¿en qué ciudad empezamos?”, escribió en TikTok. Asimismo, evitó aclarar su situación en Corazón Serrano.

“Eres muy inestable amigo, talento tienes solo te falta estabilidad, saludos”, “Aquí serás bien recibido porque eres un super cantante y mi gente de Bolivia te quiere y té aprecia”, “Hola Edu, tiene que ser en Perú, esperando tu vídeo oficial ‘Parte de este juego’ porfa, ya hazlo, mucho éxitos, tienes una voz tan bella, amo tus musicas” y “Edu, no tires tu don al vacío, tienes carisma,no lo desperdicies”; fueron algunas de las reacciones de sus fans.

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¿Edu Baluarte se fue de Corazón Serrano?



Hasta el momento, Corazón Serrano no aclara la situación de Edu Baluarte, quien ya no se deja ver junto a la agrupación. Sin embargo, el tiktoker Anthony Quipas se comunicó con el artista para preguntarle sobre si sigue o no en el grupo. El joven del Callao no quiso alimentar la polémica, pero dejó entrever que su salida se habría dado sin ningún tipo de problema.

“Te soy sincero, la verdad no hay ninguna polémica ni nada raro. Estoy enfocado en temas personales y en mi música, igual estos días he estado pendente de un tema familiar delicado con mi viejito; por eso también necesitaba un poco de calma”, fue lo que le respondió Edu al creador de contenido.

Asimismo, Edu aseguró que no tiene ningún conflicto con Corazón Serrano. “Todo está bien con todos, en buenos términos. A la gente que me sigue solo decirles que no saquen conclusiones ni empiecen a inventar historias donde no las hay. A veces uno tiene que parar n momento para ordenar todo y seguir. Se vienen cosas nuevas en mi música, algo bien mío, con raíz, explorando también la saya y lo andino dentro de lo que estoy trabajando. Aquí no hay pelea ni drama”, concluyó.



