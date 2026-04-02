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Chacalón Jr. enfrenta problemas de salud y Toño Centella pide que recen por el chichero: “Tú eres fuerte, mi cumpita”

El heredero de la música chicha, José María Palacios, ‘Chacalón Jr.’, no la está pasando nada bien, y su amigo Toño Centella instó a sus seguidores a que oren por su salud.  

'Chacalón Jr' es hijo de la leyenda de la música chicha Lorenzo Palacios, 'Chacalón' . Foto: Composición LR/Instagram.
'Chacalón Jr' es hijo de la leyenda de la música chicha Lorenzo Palacios, 'Chacalón' . Foto: Composición LR/Instagram.

José María Palacios, más conocido como Chacalón Jr., es uno de los exponentes más populares de la música chicha en el Perú, además de ser hijo del famoso Lorenzo Palacios 'Papá Chacalón'. Sin embargo, su situación actualidad no es de las mejores, ya que enfrenta problemas de salud.   

Su colega y amigo, Toño Centella, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió una cadena de oración para José María. “Tú eres fuerte, mi cumpita”, le escribió el intérprete de 'Amor de arena' a Chacalón Jr., dándole fuerzas para que supere este difícil momento.

Mensaje de Toño Centella a Chacalón Jr. Foto: Facebook.

Mensaje de Toño Centella a Chacalón Jr. Foto: Facebook.

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¿Qué problema de salud aqueja a Chacalón Jr.?

En la publicación que realizó Toño Centella pidiendo oraciones por la salud de Chacalón Jr., no se menciona cuál es el problema que aqueja al cantante de chicha. Hasta el momento, esa información no ha sido detallada por el propio artista.

“Quiero pedir una cadena de oración por la salud de mi compadre José María Palacios. Tú eres fuerte, mi cumpita, y vas a salir de esto. Todos los chacaloneros y centelleros orarán por tu salud. Fuerzas, cumpita, Dios siempre estará contigo”, fue lo único que compartió Centella en sus redes sociales, mientras que los usuarios también se preguntaban qué problema de salud padecería José María Palacios.

En el pasado, la figura de la música chicha no ha informado que padezca alguna dolencia. Incluso, se especuló que podría tener diabetes, ya que es la misma enfermedad que tenía su padre.

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¿Cuándo volvería Chacalón Jr. a los escenarios?

En la noche del jueves 2 de marzo, Chacalón Jr., utilizó sus redes sociales para informar que volverá a los escenarios este sábado 4, durante el concierto de Lorenzito Palacios en una discoteca de Santa Clara. En su mensaje, aclaró que se encuentra en proceso de recuperación y dejó entrever que su regreso le “dolerá a algunas personas”.

“Los espero este sábado. Estoy de invitado especial recuperándonos para subir al escenario al 100 para que sufras”, escribió el cantante de 45 años, quien también tuvo problemas con la justicia al ser presuntamente vinculado a organizaciones criminales.

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