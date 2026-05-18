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La influencer Carla Campos Salazar decidió romper el silencio ante los comentarios que la señalaban por supuesta infidelidad. Un video donde aparece bailando con otras personas se viralizó en redes sociales, generando especulaciones sobre su fidelidad hacia Curwen, su actual pareja. Lejos de ignorar la polémica, la joven respondió de manera directa y tajante a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, la influencer aclaró que las imágenes corresponden a una etapa en la que no mantenía ninguna relación sentimental con Víctor Caballero y enfatizó que la interpretación de algunos usuarios era totalmente infundada. “Y lo peor es que es un video antiguo donde yo no estaba con nadie y yo solo fui una mujer saliendo con su grupo de amigos”, expresó, dejando claro que los rumores de infidelidad carecen de fundamento.

Novia de Curwen responde fuerte ante rumores de infidelidad

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, Carla Campos Salazar enfrentó directamente los comentarios que la vinculaban con un supuesto engaño a Curwen. La influencer explicó con firmeza que los videos difundidos no tienen relación con su vínculo actual y subrayó que los rumores carecen de sustento.

Novia de Curwen fastidiada por rumores de infidelidad a streamer.

Al aclarar la situación, la hermana de Adriana Campos Salazar, actriz de ‘Al fondo hay sitio’, también cuestionó la interpretación de ciertos usuarios que consideraron el video como una prueba de infidelidad, reiterando que se trataba únicamente de momentos de diversión con amigos en un pasado anterior a su relación sentimental. Con esta declaración, la influencer buscó cerrar el debate y proteger la imagen de su vínculo con el famoso streamer.

Curwen y Carla Campos Salazar: su compromiso que emocionó a sus fanáticos

La relación entre Curwen y Carla Campos Salazar ha sido seguida de cerca por sus seguidores, y el compromiso de la pareja consolidó su historia de amor. El 17 de octubre de 2025, ambos anunciaron públicamente que estaban oficialmente comprometidos.

La propuesta tuvo lugar en Punta Cana, República Dominicana y fue organizada como sorpresa por el streamer junto con la mejor amiga de Carla. Según narró el comunicador en el pódcast 'Habla Good', la influencer no sospechaba de la sorpresa y aceptó emocionada la pedida de mano.

Posteriormente, Carla Campos Salazar compartió con sus seguidores imágenes del anillo de compromiso, con lo que consolidó uno de los momentos más esperados por sus fanáticos.