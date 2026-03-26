Melissa Klug protagonizó un tenso momento en ‘La granja VIP’ luego de que su hija, Samahara Lobatón, cometiera una infidencia en plena conversación dentro del reality. La ‘Blanca de Chucuito’ no ocultó su incomodidad cuando la joven dejó entrever el posible ingreso del futbolista Jesús Barco, padre de la última hija de la empresaria.

“Qué estás hablando… Ay Diosito santo. Si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tu pelo, lo haría en este instante”, fue la reacción inmediata de la chalaca de 42 años, evidenciando su molestia ante la revelación que se dio durante el primer día de su ingreso al programa de convivencia.

Samahara revela posible ingreso de Jesús Barco y Melissa Klug tiene fuerte reacción

El incidente ocurrió mientras Melissa Klug conversaba con Samahara Lobatón sobre estrategias dentro del reality, específicamente sobre su intención de convertirse en la próxima ‘capataz’ y acceder a ciertos beneficios como la cama queen. En ese contexto, y sin aparente intención, la hija de la empresaria soltó una frase que encendió las alarmas.

“Tú y Jesús van a dormir en camas separadas”, comentó la hija de la ‘Gringa de Chucuito’ frente a Renato Rossini Jr., dejando entrever que la pareja de su madre podría sumarse próximamente a ‘La granja VIP’. La reacción de Melissa Klug fue inmediata. La empresaria la miró fijamente, visiblemente incómoda, mientras Samahara Lobatón intentaba disimular lo dicho.

El momento no pasó desapercibido para Renato Rossini Jr., quien expresó su sorpresa: “Samahara tiene que entrenar lengua”, comentó, dejando en evidencia la indiscreción. Además, el joven participante señaló que no sería la primera vez que la influencer revela información privada dentro del programa, insinuando que ya había cometido infidencias anteriormente.

¿Quiénes son los nominados de la semana de ‘La granja VIP?

Mientras las tensiones aumentan dentro del reality, el programa avanzó con una de sus dinámicas principales. El pasado 25 de marzo se dieron a conocer a los nominados de la semana, quienes deberán enfrentarse a la votación del público para continuar en competencia. Entre los nominados se encuentran el actor Miguel Vergara y la exproductora de televisión Pati Lorena, quienes se suman a Samahara Lobatón y Mark Vito en la lista de participantes en riesgo.

Asimismo, se anunció que este jueves 26 de marzo se llevará a cabo el juego de salvación, una instancia clave en la que uno de los nominados podrá librarse de la eliminación y, además, obtener el denominado “poder de la traición”, lo que podría cambiar el rumbo del reality.