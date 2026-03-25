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Melissa Klug acusa a Bryan Torres de no aportar para leche ni pañales de sus nietos: "Sinvergüenza"

La 'Blanca de Chucuito' denunció que el salsero no ha llevado a vacunar a uno de sus hijos, mientras Samahara Lobatón participa en el reality 'La granja VIP'.

Melissa Klug exigió a las autoridades que actúen ante las confesiones de Samahara Lobatón Foto: Composición LR
Melissa Klug exigió a las autoridades que actúen ante las confesiones de Samahara Lobatón Foto: Composición LR | Difusión

Melissa Klug denunció públicamente que Bryan Torres, padre de los dos últimos hijos de Samahara Lobatón, no estaría cumpliendo con sus obligaciones parentales ni cubriendo las necesidades básicas de los menores. La ‘Blanca de Chucuito’ señaló que, mientras su hija participa en el reality ‘La granja VIP’ y se encuentra alejada de sus hijos, el salsero no habría asumido responsabilidades como llevar a vacunar a uno de los menores, lo que generó su malestar por la presunta falta de compromiso.  

“Sinvergüenza de m****. No le pasa para la leche, no le paga las vacunas. Hay que llamar al abogado", declaró la empresaria, evidenciando su indignación. Asimismo, indicó que espera que su hija tome acciones legales, ya que —según afirmó— el cantante tampoco estaría cubriendo gastos como la movilidad escolar. "No está cubriendo la movilidad del nido de mi nieta", agregó.

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Melissa Klug exige intervención de las autoridades

Tras las declaraciones de Samahara Lobatón en ‘La granja VIP’, donde aseguró haber sido víctima de agresión física por parte de Bryan Torres, Melissa Klug pidió la intervención de las autoridades. "Ya le pedí al abogado que mande un escrito como prueba de lo que le hizo. Ella ya lo dijo, solo que siente pena por sus hijos, pero ¿qué pena tiene que sentir si ni para la leche les manda", sostuvo. 

En esa línea, la empresaria afirmó que lo expuesto por su hija en el reality constituye evidencia suficiente para que las autoridades actúen. "Que no se hagan los ciegos y hagan su trabajo", expresó, en referencia a los hechos ocurridos a finales de 2025.

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Samahara Lobatón explica por qué no denuncia a Bryan Torres

Durante una transmisión en vivo de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón explicó a Mark Vito por qué no denunció a Bryan Torres por agresión física. La joven de 24 años señaló que su relación estuvo marcada por constantes rupturas y episodios de violencia. Sin embargo, decidió no denunciarlo por sus hijos. 

"Yo no lo de denuncié porque mis hijos merecen a su papá y yo no voy a ser la culpable de que su papá está preso", indicó. Además, reveló que el cantante le fue infiel durante la relación. “Él me sacaba la vuelta, trabajaba de noche. No era una persona que realmente me amaba”, indicó. Pese a la separación, la influencer confesó que retomaron la relación tiempo después. “Nació mi hija y a los meses salieron un montón de mujeres en Magaly a hablar”, concluyó.




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