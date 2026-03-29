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Chikipluna llora por la muerte de Manolo Rojas y lanza fuerte confesión en vivo: “¿Quién me va a ayudar ahora?”

Actriz cómica Chikipluna compartió gratos momentos junto al fallecido Manolo Rojas durante las grabaciones de ‘El reventonazo de la Chola’.

Chikipluna compartió mucho tiempo al lado de Manolo Rojas durante las grabaciones de 'El reventonazo de la Chola'. Foto: Composición LR/América TV.
Chikipluna compartió mucho tiempo al lado de Manolo Rojas durante las grabaciones de 'El reventonazo de la Chola'. Foto: Composición LR/América TV.

La muerte por infarto de Manolo Rojas, ocurrida en la puerta de su casa en La Victoria el pasado viernes 27 de marzo, ha dejado consternados a la mayoría de peruanos. Y mucho más en sus compañeros, con quienes compartía de manera constante en el programa El reventonazo de la Chola.

Justamente, una de las integrantes más afectadas por la pérdida del actor cómico de 63 años fue Katy Prado, más conocida como Chikipluna. La humorista confesó que Manolo la ayudó en su integración al espacio de América TV. “No sé qué voy a hacer sin ti, ¿quién me va a ayudar ahora?”, expresó entre lágrimas.

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Chikipluna llora por muerte de Manolo Rojas en vivo

Durante el programa especial de El reventonazo de la Chola, la humorista Chikipluna tomó la palabra y, entre lágrimas, se dirigió a las cámaras para expresar su tristeza por la pérdida de Manolo Rojas, a quien consideró un gran amigo.

“Era una persona extraordinaria, buena, que hoy en día me ha ayudado muchísimo en todos los sentidos. ¿Y ahora quién me va a ayudar? Eras tú quien me apoyaba siempre, llevándome a una parte de mi distrito o cuando me decías ‘chau, Katy', y eras tú el que me llevaba. Te extraño, no sé qué voy a hacer sin ti. El miércoles (día de grabaciones) te voy a extrañar demasiado, de verdad”, señaló la actriz cómica.

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¿De qué murió Manolo Rojas?

La muerte de Manolo Rojas, a los 63 años, ha conmocionado a los peruanos. El actor cómico sufrió un infarto en la puerta de su casa en La Victoria y no logró recuperarse. Sus familiares intentaron trasladarlo a una clínica, pero ya era demasiado tarde.

Rojas se mantenía vigente como humorista, ya que formaba parte de ‘El reventonazo’, del programa radial ‘Los chistosos’ y continuaba con sus shows de comicidad, donde destacaban sus imitaciones. Llevaba una vida sana, dedicado al gimnasio y a la buena alimentación, debido a que padecía de hígado graso e hipertensión.

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