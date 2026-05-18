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A punto de desaparecer: docentes y alumnos piden rescatar el único instituto pedagógico de Ayabaca

El Instituto Tecnológico Manuel Vegas Castillo se encuentra casi fuera del proceso de acreditación, ya que, hasta la fecha, no se ejecuta la construcción del local de educación superior.

Plantel del Instituto Superior Manuel Vegas Castillo de Ayabaca
Plantel del Instituto Superior Manuel Vegas Castillo de Ayabaca | Almendra Ruesta / La República
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Los estudiantes y directivos del Instituto Tecnológico Manuel Vegas Castillo llegaron desde Ayabaca para solicitar al Gobierno Regional de Piura presupuesto para ejecutar la infraestructura educativa. La institución corre el riesgo de cerrar de forma definitiva, ya que requiere del nuevo local para ser acreditada por el Ministerio de Educación.

Efraín Ríos Castillo, director del instituto, que tiene más de 35 años, señaló que el recinto acoge a 160 jóvenes de zonas rurales que cursan la carrera de educación inicial, por ahora la única habilitada mientras se lleva a cabo el proceso de acreditación. En el pasado también funcionaban los niveles de educación primaria y secundaria, y se dictaban materias como Matemáticas y Ciencias Naturales.

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Expediente técnico fue aprobado

El directivo explicó que, desde noviembre del 2025, cuentan con la aprobación del expediente técnico para la ejecución de la obra, valorizada en S/23 millones. Pese a ello, los trabajos no se ejecutan y, a la fecha, solo cuentan con un local de adobe que funciona desde hace casi 20 años.

"El día 28 mayo llega un representante del ministerio de Educación para corroborar el avance y no hay nada. El 2024 se emitió un documento donde se nos informó sobre el cierre de institutos, nosotros ya estamos fuera de los plazos", expresó Ríos Castillo.

Cabe señalar que la ejecución del expediente técnico fue valorizada en más de S/400.000.

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