Giancarlo ‘Flaco’ Granda sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que este lunes 30 de marzo difundirá en su canal de YouTube una entrevista inédita con Manolo Rojas, grabada solo unos días antes de la muerte del recordado cómico. Según explicó el periodista deportivo, la publicación del material cuenta con la autorización de la familia del humorista, quien falleció a los 63 años y dejó una profunda huella en la televisión, la radio y el espectáculo peruano.

La noticia se conoce en medio del dolor que aún embarga a familiares, amigos y admiradores del artista, quienes le dieron el último adiós el domingo 29 de marzo en el cementerio Campo Fe de Huachipa. En una emotiva despedida, el artista fue homenajeado con aplausos, la bandera peruana sobre su ataúd y un recorrido por emblemáticas casas televisivas y radiales como América TV, Panamericana TV y RPP, donde diversas figuras del medio destacaron su legado y aporte a la cultura nacional.

Giancarlo Granda emitirá entrevista hecha a Manolo Rojas poco antes de fallecer

Giancarlo ‘Flaco’ Granda confirmó, mediante la cuenta oficial de Instagram de su canal digital, que este lunes 30 de marzo por la tarde compartirá la entrevista que grabó con Manolo Rojas apenas unos días antes de su fallecimiento. El periodista explicó que la difusión del material cuenta con la autorización de la familia del recordado humorista y que busca rendirle un homenaje a su trayectoria artística, marcada por años de trabajo en la televisión, la radio y el humor peruano.

“Con autorización de su familia, este lunes 30 a las 6:00 pm publicamos la entrevista que nos concedió Manolo Rojas hace unos días, como un pequeño homenaje a su trayectoria, a su legado y a la alegría que nos supo regalar. Gracias Manolo”, escribió Granda en sus redes sociales, generando una inmediata reacción entre sus seguidores.

En los comentarios, decenas de usuarios respaldaron la decisión tomada junto a la familia del cómico y expresaron su interés por ver la conversación inédita con mensajes como “Bien”, “mucho talento en esa foto” y “no me lo pierdo”.

Manolo Rojas fue llevado a Huaral previo a su entierro en Huachipa

En la madrugada del domingo 29 de marzo, el cuerpo de Manolo Rojas llegó a Huaral para recibir el último adiós en la ciudad que marcó sus orígenes. Decenas de personas se acercaron para despedir al entrañable artista, acompañando su llegada con globos blancos y muestras de afecto. El recorrido fúnebre también estuvo acompañado por música, en homenaje a una de las personalidades más representativas del humor peruano.

Como parte de las muestras de reconocimiento, la Municipalidad de Huaral alista un homenaje póstumo en honor al recordado cómico. A lo largo de su carrera, Manolo Rojas recibió distintas distinciones en la televisión nacional, incluso en programas como ‘El reventonazo de La Chola’, donde reafirmó el cariño del público. No obstante, este tributo tiene un valor especial por realizarse en su tierra natal, lugar donde su figura es recordada con admiración y orgullo.