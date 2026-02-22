HOYSuscripcion LR Focus

Katy Prado presenta denuncia por pensión de alimentos contra 'Chikiplum': “Todo lo que hago es a favor de mi hija”

La actriz Katy Prado decidió acudir a la vía legal tras no llegar a un acuerdo y aseguró que su única prioridad es el bienestar de la menor de edad.

Katy Prado asegura que no llegó a un acuerdo con 'Chikiplum' para la manutención de su hija.
Katy Prado asegura que no llegó a un acuerdo con 'Chikiplum' para la manutención de su hija.

La actriz Katy Prado, conocida como ‘Chikipluna’, confirmó que inició una denuncia por pensión de alimentos contra José Luis Ríos, popularmente llamado ‘Chikiplum’. La artista señaló que tomó esta decisión luego de no encontrar una solución que cubra las necesidades de su pequeña.

La intérprete indicó que el proceso ya se encuentra en manos del Poder Judicial y expresó su confianza en que las autoridades resuelvan el caso en el tiempo correspondiente. Según remarcó, cada paso que da responde al cuidado y protección de su hija.

PUEDES VER: ‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: 'Es penoso que me difame'

lr.pe

Katy Prado asegura que denunció a 'Chikiplum' por el bienestar de su hija

Durante su asistencia al estreno del show ‘Las cazadoras K-pop’ en el Teatro Peruano Japonés, la actriz reiteró su postura frente al proceso legal. “Todo está judicializado y espero que las autoridades emitan la resolución en su momento, confío en la justicia, pues todo lo que hago es en favor de mi hija”, declaró ante la prensa.

Meses atrás, Prado ya había explicado la situación que enfrenta con el padre de la menor. En aquella ocasión, afirmó que la propuesta inicial no cubría los gastos básicos. “El personaje público y muy querido por la televisión peruana y las redes sociales me quiere dar 600 soles mensuales para los gastos de mi hija”, señaló en entrevista con Trome.

PUEDES VER: Katy Prado se defiende y niega que le haya solicitado a 'Chikiplum' 10.000 soles de pensión para su hija: 'Está loco'

lr.pe

Katy Prado explica por qué no aceptó el acuerdo inicial que tuvo con 'Chikiplum'

En esa misma línea, la actriz sostuvo que el monto planteado no alcanza para cubrir alimentación, salud ni otros requerimientos propios de una niña de cinco años. Por ese motivo, decidió no aceptar la oferta y optar por la vía judicial. Desde su perspectiva, la decisión busca garantizar estabilidad y condiciones adecuadas para el crecimiento de la menor. La artista dejó en claro que su postura no responde a un conflicto personal, sino a una responsabilidad como madre.

Por su parte, el humorista 'Chikiplum' aseguró que siempre cumplió con sus deberes paternos. “Desde el nacimiento de mi hija me he hecho cargo como padre, no he necesitado de una sentencia judicial para pasar la manutención o lo que le corresponde a mi hija”, afirmó también para Trome.

