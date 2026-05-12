Coto de Caza El Angolo fue el escenario del Global Big Day 2026 en Sauce Grande

Este evento, parte de una iniciativa mundial de eBird, busca documentar la biodiversidad. Fuente: Difusión.

Este evento, parte de una iniciativa mundial de eBird, busca documentar la biodiversidad. Fuente: Difusión.

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El pasado 9 de mayo, el Coto de Caza El Angolo, en el sector Sauce Grande, fue protagonista del Global Big Day 2026, la jornada mundial de observación de aves más importante del año. El evento fue liderado por APECOINCA en un trabajo conjunto con el Club de Caza Turismo de Piura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP.

Durante el recorrido se logró registrar 62 especies de aves que habitan en el bosque seco ecuatorial, ecosistema único que alberga especies endémicas de Piura y Tumbes.

La jornada reunió a los amantes de la observación de aves. Fuente: Difusión.

Este evento no solo busca generar registros científicos, sino también sensibilizar a la población sullanera sobre el valor de proteger nuestros bosques secos en nuestras Áreas Naturales Protegidas, hábitat de especies únicas en el mundo y fuente de servicios ambientales clave para la región.

El Global Big Day es una iniciativa mundial de la plataforma eBird del Laboratorio de Ornitología de Cornell, que cada año moviliza a miles de personas para registrar aves en un solo día y se convierte en una herramienta ciudadana vital para la conservación.