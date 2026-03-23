El lunes 23 de marzo, The Killers ofrecerá un esperado concierto en Lima. El grupo de rock alternativo promete emocionar a sus seguidores con sus grandes éxitos en Costa 21.

El lunes 23 de marzo, The Killers ofrecerá un esperado concierto en Lima. El grupo de rock alternativo promete emocionar a sus seguidores con sus grandes éxitos en Costa 21.

A pocos días de despedir el mes de marzo, llegarán a nuestro país varios artistas internacionales para reencontrarse con sus seguidores peruanos. Entre los más esperados están The Killers, Fonseca, Interpol, Kapo y Sin Bandera. Conoce la lista completa de los conciertos programados para esta semana, tanto de talentos nacionales como extranjeros.

Conciertos para este lunes 23 de marzo





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The Killers, una de las bandas más influyentes del rock alternativo moderno, ya está en Lima para ofrecer un espectacular este lunes 23 de marzo en Costa 21, en San Miguel, donde interpretarán todos sus grandes éxitos. La agrupación estadounidense, liderada por Brandon Flowers, se reencontrará con sus fanáticos peruanos. Las entradas están en Teleticket.



El regreso de The Killers a los escenarios peruanos es uno de los momentos más esperados por sus fanáticos, quienes han aguardado durante varios años la oportunidad de verlos nuevamente en vivo. Su última visita dejó una huella imborrable en el público local, que ahora se prepara para disfrutar de una experiencia única cargada de emoción, luces y los temas que marcaron a toda una generación.

Conciertos para este martes 24 de marzo

Pablo Alborán ya está en Lima. El aclamado artista español está listo para ofrecer un concierto este martes 24 de marzo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su tour mundial 'Global Tour KM0', una propuesta que combina la madurez de su nuevo sonido con la emoción de sus grandes éxitos. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El cantautor malagueño llegará a Lima para estrenar su séptimo álbum de estudio ‘KM0’ que combina su estilo personal con nuevos sonidos y ritmos en tendencia. En esta nueva gira, sus espectáculos buscarán transmitir esta innovación musical junto a la emoción de sus grandes éxitos como ‘Saturno’, ‘Solamente tú’, ‘Pasos de cero’, ‘Recuérdame’, ‘Quién’, ‘Prometo’ y más.

La histórica banda estadounidense de indie rock Interpol regresa al Perú para ofrecer un concierto único este martes 24 de marzo de 2026 en Costa 21. Se espera que el concierto incluya canciones de todas sus etapas, combinando clásicos como ‘Evil’, ‘Obstacle 1’ y ‘Slow Hands’, con temas más recientes.

La presentación en Lima forma parte de una nueva gira internacional que incluye otras ciudades de América Latina. Aunque Interpol ya se ha presentado anteriormente en la región, será su primera vez tocando en Costa 21, uno de los recintos más importantes para conciertos al aire libre en la ciudad. Las entradas están a la venta en Teleticket con precios que van desde los S/142.

Conciertos para este jueves 26 de marzo



El cantante Fonseca regresará a Lima para ofrecer un show este jueves 26 de marzo en Arena 1, en lo que será una noche llena de alegría, sabor y romance. En su retorno a Perú, el artista colombiano presentará por primera vez en vivo su álbum ‘Tropicalia’, nominado a los Latin Grammy 2024 como Mejor Álbum Tropical y que incluye hits como ‘Si tú me quieres’ (ganadora del Latin Grammy a Mejor Canción Tropical) y ‘Con Dinero y Sin Dinero’. Las entradas estaban a la venta en Ticketmaster, pero el show ya es sold out.



Fonseca se presentará en Lima junto a su banda de vallenato/pop, prometiendo un espectáculo lleno de energía, ritmo y emoción. Aunque el eje central del show será su más reciente producción, ‘Tropicalia’, el artista colombiano de 46 años también hará un recorrido por sus grandes éxitos como ‘Te mando flores’, ‘Arroyito’, ‘Prometo’ y ‘Eres mi sueño’.

Conciertos para este viernes 27 de marzo



Kapo, una de las voces más explosivas de la nueva generación urbana, llegará a nuestro país para ofrecer un concierto este viernes 27 de marzo en Costa 21, como parte su gira internacional ‘Por si alguien nos escucha Tour’, con la que el cantante viene conquistando a miles de fanáticos en distintos países.

Kapo, reconocido por su flow afilado y una presencia que domina cualquier escenario, compartirá escenario con Flavia Laos, La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba y reconocidos DJs. A pocos días del show, la empresa productora reveló que el artista colombiano ha logrado vender el 95% de las entradas para su show, dejando muy pocas localidades disponibles en Teleticket.

‘Una noche de salsa 14', uno de los festivales más esperados por los amantes del género en Perú y el mundo, se realizará este viernes 27 de marzo en el Estadio Nacional. El espectáculo reunirá a grandes figuras del género como El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D'León, Grupo Niche, La Sonera Ponceña y Willie Rosario. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Conciertos para este sábado 28 de marzo

‘Una noche de salsa 14', considerado el festival salsero más importante del mundo y uno de los eventos musicales más grandes del país, continuará el sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. Además de los artistas mencionados, están confirmados Adolescente Orquesta, Willi González, David Pavón, Nino Segarra, Los Hermanos Moreno, Viti Rúiz, Pipe Murillo con su tributo a Eddie Santiago y Rey Calderón.

En esta nueva edición de ‘Una noche de salsa' se contará también con talento peruano. Agrupaciones y artistas como Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza compartirán escenario con las leyendas de la salsa. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.



