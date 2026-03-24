Melanie Martínez no se guardó nada y reveló detalles sobre la actitud de Christian Domínguez durante una de las etapas más comentadas de su vida sentimental. En el programa ‘Magaly TV, la firme’, la empresaria —acompañada de su abogada Medaly Barrientos— aseguró que el cumbiambero intentó retomar su relación con ella mientras aún mantenía un vínculo con la exchica reality Vania Bludau.

“Cuando estaba por terminar con Vania, en esa época… fue a querer conversar conmigo, a querer regresar conmigo”, afirmó. La madre de la hija de Domínguez explicó que estas insinuaciones se dieron en medio de visitas que el cantante realizaba a su vivienda por temas relacionados a su hija. Sin embargo, dejó en claro que rechazó cualquier posibilidad de reconciliación.

PUEDES VER: Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección a su hija con Christian Domínguez tras participación en podcast

Melanie Martínez revela que rechazó a Domínguez cuando él quiso volver estando con Vania Bludau

Según relató Martínez, Domínguez acudía con frecuencia a su casa para ver a la hija que tienen en común, y fue en una de esas ocasiones donde él le propuso retomar la relación. La empresaria sostuvo que esta situación ocurrió cuando el cantante aún tenía una relación con Vania Bludau, con quien mantuvo un romance de aproximadamente tres años.

Pese a la insistencia, Melanie Martínez aseguró que su respuesta fue negativa. Tras ese episodio, el líder de la Gran Orquesta Internacional inició posteriormente su relación con Karla Tarazona. “En ese interín, termina con Vania… y es donde empata con la actual pareja”, añadió.

En esa misma línea, la empresaria contó que una madrugada, mientras descansaba en su habitación, sintió que alguien la observaba. Al abrir los ojos, se percató de que se trataba de Domínguez. “Yo ya estaba dormida y sentí que alguien me observaba… abrí los ojos y sí lo vi a él, pero me di vuelta y me seguí haciendo la dormida para que se retirara”.

¿Por qué Vania Bludau y Christian Domínguez terminaron su relación?

La relación entre Vania Bludau y Christian Domínguez llegó a su fin en 2013 en medio de rumores de infidelidad que generaron gran atención mediática. Diversas versiones apuntaban a que el cantante habría tenido un acercamiento con Karla Tarazona, lo que habría desencadenado la ruptura. Aunque la exchica reality negó que esa fuera la razón principal, dejó entrever que se sintió traicionada.

Tras la separación, ambos tomaron caminos distintos. Vania Bludau inició una relación con André Castañeda, mientras que el cumbiambero formalizó un vínculo con Karla Tarazona, con quien incluso llegó al matrimonio antes de una posterior separación.