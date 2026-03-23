La situación legal entre Melanie Martínez y Christian Domínguez podría escalar a una nueva etapa. La abogada de la expareja del cumbiambero advirtió que no descartan iniciar una demanda para el aumento de la pensión de alimentos a favor de su hija, y aseguró que el monto actual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades y aspiraciones académicas.

“Nosotros no estamos descartando poder hacer también un aumento de pensión de alimentos (…) lamentablemente ahorita con la pensión que ella viene recibiendo no le alcanza para nada”, señaló la abogada de Melanie Martínez, quien además precisó que, si bien el cantante cumple con sus obligaciones, el dinero no sería acorde a los planes profesionales de la menor.

Melanie Martínez demandaría a Domínguez por aumento de pensión para su hija Camila

La defensa legal de Melanie Martínez, perteneciente al estudio de Zamir Villaverde, dejó en claro que evalúan tomar acciones legales contra el líder de La Gran Orquesta Internacional. El objetivo sería garantizar mejores condiciones económicas para la hija de ambos, considerando sus metas educativas.

Según explicó la abogada, el artista sí cumple con la pensión establecida, pero insistió en que el monto resulta limitado frente a las exigencias actuales. “Todos saben que el señor cumple con la pensión, siempre ha cumplido… pero la verdad que hasta la fecha es un monto que lamentablemente, para las aspiraciones que tiene la menor, no es suficiente”, afirmó.

Este posible proceso se suma a otras acciones anunciadas recientemente por Melanie Martínez, quien defenderá los intereses de su hija, incluyendo una demanda contra Christian Domínguez y Norka Ascue por presunto maltrato psicológico tras la presunta filtración de información que habría sido difundida.

¿Qué carrera estudiará la hija de Melanie Martínez y Christian Domínguez?

En julio de 2025, Camila, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, alcanzó un importante logro académico al ingresar a la universidad tras aprobar su examen de admisión con tan solo 16 años.

El propio Domínguez compartió su emoción en redes sociales, publicando imágenes de su hija acompañadas del mensaje: “¿Adivinen quién pasó su examen de admisión en la universidad? Pues mi princesa”.