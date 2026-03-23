HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Exministro romantiza relaciones con menores de edad | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Abogada de Melanie Martínez advierte con posible demanda contra Christian Domínguez por aumento de pensión para su hija: "No le alcanza para nada"

La defensa legal de Melanie Martínez reveló que la pensión que recibe de Christian Domínguez no cubre las necesidades de la hija del cantante, quien estudiará Derecho.

Melanie Martínez demandaría a Domínguez por aumento de pensión. Foto: composición LR/difusión
Melanie Martínez demandaría a Domínguez por aumento de pensión. Foto: composición LR/difusión

La situación legal entre Melanie Martínez y Christian Domínguez podría escalar a una nueva etapa. La abogada de la expareja del cumbiambero advirtió que no descartan iniciar una demanda para el aumento de la pensión de alimentos a favor de su hija, y aseguró que el monto actual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades y aspiraciones académicas.

“Nosotros no estamos descartando poder hacer también un aumento de pensión de alimentos (…) lamentablemente ahorita con la pensión que ella viene recibiendo no le alcanza para nada”, señaló la abogada de Melanie Martínez, quien además precisó que, si bien el cantante cumple con sus obligaciones, el dinero no sería acorde a los planes profesionales de la menor.

PUEDES VER: Rebeca Escribens estalla contra Christian Domínguez por opinar sobre el ampay de Mario Irivarren: "¡Tú no tienes moral para hablar!"

lr.pe

Melanie Martínez demandaría a Domínguez por aumento de pensión para su hija Camila

La defensa legal de Melanie Martínez, perteneciente al estudio de Zamir Villaverde, dejó en claro que evalúan tomar acciones legales contra el líder de La Gran Orquesta Internacional. El objetivo sería garantizar mejores condiciones económicas para la hija de ambos, considerando sus metas educativas.

Según explicó la abogada, el artista sí cumple con la pensión establecida, pero insistió en que el monto resulta limitado frente a las exigencias actuales. “Todos saben que el señor cumple con la pensión, siempre ha cumplido… pero la verdad que hasta la fecha es un monto que lamentablemente, para las aspiraciones que tiene la menor, no es suficiente”, afirmó.

Este posible proceso se suma a otras acciones anunciadas recientemente por Melanie Martínez, quien defenderá los intereses de su hija, incluyendo una demanda contra Christian Domínguez y Norka Ascue por presunto maltrato psicológico tras la presunta filtración de información que habría sido difundida.

PUEDES VER: Norka Ascue llora y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

lr.pe

¿Qué carrera estudiará la hija de Melanie Martínez y Christian Domínguez?

En julio de 2025, Camila, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, alcanzó un importante logro académico al ingresar a la universidad tras aprobar su examen de admisión con tan solo 16 años.

El propio Domínguez compartió su emoción en redes sociales, publicando imágenes de su hija acompañadas del mensaje: “¿Adivinen quién pasó su examen de admisión en la universidad? Pues mi princesa”.

Notas relacionadas
Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección a su hija con Christian Domínguez tras participación en podcast

Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección a su hija con Christian Domínguez tras participación en podcast

LEER MÁS
Norka Ascue llora y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

Norka Ascue llora y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

LEER MÁS
Pamela Franco sorprende al anunciar canción con Melanie Martínez y no descarta sumar a Leonard León: “Creo que sí aceptaría”

Pamela Franco sorprende al anunciar canción con Melanie Martínez y no descarta sumar a Leonard León: “Creo que sí aceptaría”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer iOA descubre que fue amante de futbolista profesional y publica fotos con él: “Se lo dije a su novia”

Influencer iOA descubre que fue amante de futbolista profesional y publica fotos con él: “Se lo dije a su novia”

LEER MÁS
Imitador de Gustavo Cerati responde a rumores de audio que pedía que no voten por él en la final de 'Yo soy': "El karma existe"

Imitador de Gustavo Cerati responde a rumores de audio que pedía que no voten por él en la final de 'Yo soy': "El karma existe"

LEER MÁS
Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogada de Melanie Martínez advierte con posible demanda contra Christian Domínguez por aumento de pensión para su hija: "No le alcanza para nada"

Avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella en Puerto de Leguízamo con 125 personas a bordo: hay al menos 8 muertos

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

Espectáculos

Esposa de futbolista Eduardo Rabanal anuncia su ruptura tras seis meses de matrimonio por presunta agresión física

Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección a su hija con Christian Domínguez tras participación en podcast

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

Quiénes participan en el debate presidencial 2026: candidatos, formato y temas de la jornada 1

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora empieza hoy y dónde ver EN VIVO las primeras fechas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025