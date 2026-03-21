La historia de HBO llega a su final de temporada Foto: Composición LR | Como agua para chocolate

La historia de HBO llega a su final de temporada Foto: Composición LR | Como agua para chocolate

La segunda y última temporada de la exitosa serie 'Como agua para chocolate’ estrena su capítulo final este domingo 22 de marzo de 2026 a través de la plataforma de streaming. La producción mexicana, basada en la novela homónima de Laura Esquivel, pone fin al amor prohibido entre Tita de la Garza y Pedro Múzquiz.

La historia es protagonizada por Irene Azuela, Azul Guaita, Andrés Baida y Ari Brickman, la serie combina drama, romance y realismo mágico en una historia ambientada en el norte de México. Es dirigida por Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos.

¿Dónde y cuándo ver el final de ‘Como agua para chocolate’?

El último episodio de la temporada 2 se estrenará el domingo 22 de marzo, cerrando definitivamente la historia. La serie, concebida como una producción de dos temporadas, llega así a su desenlace. El esperado capítulo final estará disponible en HBO.

¿De qué trató el episodio 5 de ‘Cómo agua para chocolate’?

El penúltimo capítulo, titulado ‘Frijoles gordos a la tezcucana’, marcó un punto de quiebre en la historia. En este episodio, Tita enfrenta una decisión crucial sobre su futuro amoroso ante su inminente boda con el doctor John Brown.

Mientras Rosaura asume un rol cada vez más opresivo - similar al que tuvo Mamá Elena -, Tita se debate entre la estabilidad que le ofrece el doctor Brown o luchar por el amor intenso y prohibido que siente por Pedro. El episodio también muestra la madurez del doctor Brown, quien decide darle libertad para elegir, pese a conocer los sentimientos de Tita por Pedro.

¿A qué hora se estrena el capítulo final de ‘Como agua para chocolate’?

El horario oficial de estreno en Latinoamérica es el siguiente: