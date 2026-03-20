¿Cómo votar en 'Yo soy' gran final 2026 por la App de Latina?: paso a paso para elegir al ganador del programa de imitación de Ricardo Morán

La final de 'Yo soy' se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026. | Foto: composición LR/Latina

La final de 'Yo soy' se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026. | Foto: composición LR/Latina

La expectativa crece en torno a la gran final de 'Yo soy' 2026, el programa de imitación más visto de la televisión peruana. Este sábado 21 de marzo se definirá quién se lleva el título de campeón en una temporada marcada por duelos intensos y eliminaciones sorpresivas. El público tendrá la última palabra y su voto será decisivo para coronar al ganador, mientras que los jurados Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui brindarán apreciaciones a los participantes.

La producción de Latina ha confirmado que la elección se realizará exclusivamente a través de su aplicación oficial, lo que garantiza transparencia y participación directa de los seguidores.

¿Cómo votar en la App de Latina por la final de 'Yo soy'?

El proceso es sencillo y gratuito. Para votar en la final de 'Yo soy', los usuarios deben contar con la aplicación oficial de Latina en su dispositivo móvil. Una vez dentro, el voto se emite en tiempo real durante las rondas de la transmisión en vivo.

Pasos para votar:

Descarga la app de Latina desde Play Store o App Store Regístrate o inicia sesión con tu cuenta Ingresa a la sección “Participa” en la parte inferior de la pantalla Selecciona al imitador favorito y confirma tu elección Recuerda: solo se permite un voto por ronda y únicamente durante la emisión en vivo El proceso se aplica para toda la semana final del concurso. Esto asegura que solo los mejor calificados por el jurado lleguen hasta esta instancia, pero que solo el favorito del público se corone campeón.

¿Cuándo es la final de 'Yo soy' 2026 y quiénes compiten?

La gran final de 'Yo soy' 2026 se llevará a cabo este sábado 21 de marzo, desde las 9.00 p. m. por Latina TV, con transmisión simultánea en su web y el react en vivo del canal de YouTube. En esta última semana, el voto del público es el único que cuenta, dejando de lado la evaluación del jurado.

Al 20 de marzo, los participantes que aún siguen en competencia por el título de campeón y el jugoso premio de S/20.000 son los imitadores de Frank Sinatra, Marciano Cantero, Julio Iglesias, Liam Gallagher y Gustavo Cerati. La tensión aumentó tras la eliminación de Eddie Vedder en la gala del jueves 19, lo que dejó a cinco competidores en carrera. Ahora, cada voto será crucial para definir quién se consagra como el gran ganador de la temporada.