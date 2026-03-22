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Samahara Lobatón se quiebra en vivo por emotivo mensaje de Youna en plena eliminación de 'La Granja VIP Perú': "Te estoy apoyando, te amo"

Tras escuchar las palabras de Youna, Samahara Lobatón se emocionó y agradeció el respaldo. La influencer destacó su amor por él y la importancia de su “team” en su camino dentro de 'La Granja VIP'.

Samahara Lobatón se salvó de la eliminación de 'La Granja VIP Perú'.
Samahara Lobatón se salvó de la eliminación de 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana

La primera gala de eliminación de 'La Granja VIP Perú' dejó uno de los momentos más emotivos de la semana. Samahara Lobatón, sentenciada junto a Shirley Arica y 'La Mackyna', recibió un mensaje inesperado de Youna, su expareja y padre de su hija.

El episodio, transmitido por Panamericana Televisión en vivo, sorprendió a los participantes y al público, ya que las palabras de Youna llegaron en un instante de máxima tensión dentro del reality y terminaron emocionando hasta las lágrimas a la influencer.

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Youna dedica emotivo mensaje a Samahara en 'La Granja VIP'

Durante la gala, Youna envió un mensaje directo a Samahara Lobatón a través de un video que la personalidad de internet pudo ver mientras era presentada como una de las nominadas para ser la primera eliminada de 'La Granja VIP'.

“Mi reina, quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación, que afuera el ‘Team Leucemia’ lo está dando todo para que salgas ganadora (...) No bajes la cabeza, no te rindas. Tus hijos están bien cuidados con la Mayi y yo estoy dándote todo mi apoyo. Estoy haciendo mil videos, los que puedo, y por favor cuida tu boquita, que te estoy apoyando con todo. Te amo”, manifestó.

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Samahara Lobatón rompe en llanto

Al escuchar la declaración, Samahara se quebró en vivo y no pudo contener las lágrimas. Con la voz entrecortada, respondió: “Gracias. Yo sé que mis hijos están bien cuidados por mis hermanas y mi mamá, y él está haciendo todo por mí también. No tengo palabras para agradecer, sobre todo a él, quien, pese a lo que le pasa, tiene una sonrisa para mí. Me impulsa a salir adelante. De verdad los amo a todos”.

La gala tuvo un desenlace favorable para ella: Samahara fue la primera en ser salvada por el público. Entre lágrimas, agradeció nuevamente a Youna, a quien confesó que ama, y también a su 'Team Leucemia', el grupo de seguidores que la respalda a ella y a su expareja en redes sociales desde que ambos se mostraron juntos públicamente en medio de la batalla del barbero contra el cáncer.

Con este resultado, aseguró su permanencia en 'La Granja VIP Perú' y reforzó el vínculo con quienes la acompañan dentro y fuera del programa.

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