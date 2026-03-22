Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, llamó la atención en redes sociales tras compartir un video con un mensaje irónico dirigido a su padre, con quien mantiene un distanciamiento desde hace varios años. A través de su cuenta de TikTok, la joven de 23 años sorprendió al publicar un clip en el que, entre risas y baile, lanza una frase que generó diversas reacciones: “Yo soy mucho ambiente para mi papá, por eso me abandonó”.

La chef ya había revelado anteriormente que no mantiene relación con su padre a diferencia de su hermana Samahara Lobatón. Incluso, en una transmisión en vivo, aseguró: “En verdad, es como si fuera un X. No lo considero mi padre”.

Melissa Lobatón comparte indirecta para su padre con singular publicación

En el video publicado en su cuenta de TikTok, Melissa Lobatón aparece bailando mientras lanza el comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Abel Lobatón. Junto al clip, la joven también escribió: “Mis chistes, mis traumas. Contenido para que no se ataque”.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Mientras algunos mostraron preocupación por la relación familiar, otros le sugirieron que intente reconciliarse con su padre. Ante uno de estos comentarios, en el que una usuaria le escribió: “Perdónalo, eso te hará sentir mejor, al final siempre será tu padre”. Sin embargo, la influencer respondió: “Es contenido, linda”.

La dura respuesta de Abel Lobatón tras ser consultado sobre su relación con su hija

Abel Lobatón ya había sido consultado anteriormente sobre las declaraciones de su hija, pero evitó profundizar en el tema. Según se reveló en el programa ‘América hoy’, el exfutbolista aseguró no estar al tanto de la situación, pues actualmente está enfocado en sus responsabilidades profesionales.

“Amiga, no sé nada de eso, la verdad, porque estoy más concentrado en la final del CNI, donde soy gerente deportivo”, fue el mensaje que envió. Asimismo, anteriormente también había señalado que su prioridad es hacer historia con su club, Estudiantil CNI.