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Samahara Lobatón asegura que no denunció a Bryan Torres tras episodio de violencia por sus hijos: “Merecen a su papá”

La influencer se sinceró con Mark Vito en 'La granja VIP' y relató el episodio de violencia familiar que sufrió a manos del cantante. Además, reveló que Torres le fue infiel, a pesar de haber dado a luz recientemente.

Samahara Lobatón se sincera con Mark Vito en 'La granja VIP' Foto: Composición LR
Samahara Lobatón se sincera con Mark Vito en 'La granja VIP' Foto: Composición LR | 'La granja VIP'

Samahara Lobatón reveló los motivos por lo que decidió no denunciar a Bryan Torres, quien la agredió físicamente dentro de la vivienda familiar que compartían junto a sus hijos menores. Incluso, la madre de la influencer, Melissa Klug, denunció al salsero por tentativa de feminicidio contra su hija. 

En la trasmisión en vivo de 'La granja VIP', Lobatón mantuvo una conversación con Mark Vito, compartiendo detalles sobre su experiencia como madre y su relación con el cantante de Barrio Fino. La joven de 24 años confesó que su vínculo sentimental estuvo marcado por constantes rupturas y episodios de violencia, y que decidió no denunciar por el bienestar de sus hijos.

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Samahara Lobatón se confiesa con Mark Vito en 'La granja VIP' 

El punto más revelador llegó cuando Samahara Lobatón contó que descubrió un video íntimo de Torres con otra mujer. Tras confrontarlo, Bryan reaccionó violentamente y puso en peligro la vida de la madre de sus hijos. Pese a la gravedad de los hechos, la personalidad de internet optó por denunciar al cantante. 

"Yo no lo de denuncié porque mis hijos merecen a su papá y yo no voy a ser la culpable de que su papá esté preso", indicó. Sin embargo, sus declaraciones generaron una ola de reacciones en el chat en vivo de 'La granja VIP'. Aunque algunos cibernautas no compartían su postura, otros señalaron que, tal vez, su objetivo era salvaguardar su integridad, teniendo en cuenta la complicada situación de violencia familiar en la que se vio envuelta.

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Samahara Lobatón revela detalles de su relación con Bryan Torres

En la misma línea, la hija de la 'Blanca de Chucuito' indicó que, durante los tres años que mantuvo una relación sentimental con Bryan Torres, él le fue infiel durante las presentaciones artísticas que realizaba con Barrio Fino. 

"Él me sacaba la vuelta, trabajaba de noche. No era una persona que realmente me amaba", se sinceró. Además, confesó que, aunque se separó, a los pocos meses regresó con el padre de sus hijos. "Nació mi hija y a los meses salieron un montón de mujeres en Magaly a hablar", acotó, tras indicar que fue un momento difícil en su vida, sobre todo porque había dado a luz hace solo tres meses.




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