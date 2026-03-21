El esperado concierto se realizará el 27 y 28 de marzo en el Estadio Nacional Foto: Composición LR

El esperado concierto se realizará el 27 y 28 de marzo en el Estadio Nacional Foto: Composición LR

Lima será el epicentro de ‘Una noche de salsa 14', uno de los festivales más esperados por los amantes del género en Perú y el mundo. El espectáculo reunirá a grandes figuras del género como El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D'León, Grupo Niche, La Sonera Ponceña y Willie Rosario los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima.

Considerado el festival salsero más importante del mundo y uno de los eventos musicales más grandes del país, esta nueva edición contará también con talento peruano. Agrupaciones y artistas como Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza compartirán escenario con las leyendas de la salsa. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

¿Cuándo y dónde será ‘Una noche de salsa 14’?

El festival, que ha batido récords en 2026 gracias a la alta demanda de público extranjero, se realizará en el Estadio Nacional de Lima los días 27 y 28 de marzo. La apertura de puertas será confirmada próximamente.

¿Dónde comprar las entradas para 'Una noche de salsa 14’?

Si deseas asistir, debes saber que la primera fecha ya agotó sus entradas. Sin embargo, aún quedan boletos disponibles para el 28 de marzo. Puedes adquirir tus entradas a través de Teleticket y los canales oficiales de Tropimusic Entertainment.

Artistas confirmados para ‘Una Noche de Salsa 14’

Además de las grandes estrellas internacionales, la edición 2026 contará con presentaciones de:

Adolescente Orquesta

Willi González

David Pavón

Nino Segarra

Los Hermanos Moreno

Viti Rúiz

Pipe Murillo con su tributo a Eddie Santiago

Rey Calderón

y otros artistas que completan una cartelera de lujo para todos los fanáticos del género.

Más de una década de historia

Con más de 10 años de trayectoria, ‘Una noche de salsa’ se ha consolidado como el festival salsero más importante de Latinoamérica, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre fanáticos, músicos y promotores internacionales. Además, fortalece los lazos entre Perú y la comunidad salsera mundial.